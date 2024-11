Evolution GROUP e Università di Salerno: una partnership per formare i professionisti del futuro

Milano, 21 novembre 2024 – Evolution GROUP consolida il proprio ruolo come tech company a 360°, orientata a connettere innovazione, formazione e opportunità professionali. In un progetto a lungo termine che valorizza la sinergia tra il mondo accademico e quello aziendale, nasce una prestigiosa collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno per l’istituzione di un nuovo Corso di Laurea Magistrale in Digital Marketing.

Il corso, progettato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC) dell’Università di Salerno, rappresenta un passo significativo per formare figure professionali altamente qualificate e pronte ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione digitale. contributo di altri enti locali e nazionali, rafforzando un progetto che si distingue per la capacità di integrare formazione teorica e applicazione pratica.

Il nuovo ciclo di studi biennale offre un approccio unico e innovativo, che combina laboratori pratici, stage in azienda e un network consolidato di partner. L’obiettivo è garantire ai laureati non solo competenze digitali e manageriali avanzate, ma anche la capacità di dialogare efficacemente con le esigenze delle imprese contemporanee.

Virgilio D’Antonio, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato e Direttore del Dipartimento DISPC, ha dichiarato:

“Abbiamo immaginato un ciclo di studi biennale unico nel Sud Italia, progettato per formare figure trasversali con competenze digitali e tecnologiche pronte a dialogare col mercato del lavoro. Grazie alla partnership con Evolution Group e una rete di realtà imprenditoriali, il corso unisce formazione accademica e applicazione pratica, garantendo ai nostri studenti sbocchi professionali concreti già durante il percorso formativo.”

Francesco Polese, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, ha sottolineato:

“Il corso nasce per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più digitale, colmando un gap formativo con un percorso che integra modelli manageriali, strumenti digitali e una profonda connessione con il territorio e le sue imprese.

Luca Carrubbo, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, ha aggiunto:

“Digital Marketing non è solo comunicazione o pubblicità, ma un approccio che permea tutti i processi aziendali. Questo corso rappresenta una novità importante per il panorama nazionale, con un’attenzione particolare all’internazionalizzazione e alla multiculturalità.”

Francesco Apicella, Presidente di Evolution Group, ha commentato:

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla nascita di un percorso formativo così innovativo e di valore, che rappresenta una vera eccellenza per il Sud Italia. Desidero ringraziare i docenti e l’intero team accademico per l’impegno e la visione dimostrati in questa iniziativa. La loro disponibilità, anche per l’intervista, testimonia quanto questa collaborazione sia basata su una condivisione profonda di obiettivi e valori. È un onore lavorare insieme per formare i professionisti del futuro e costruire nuove opportunità per il territorio.”

Questa iniziativa dimostra l’importanza di un dialogo virtuoso tra istituzioni accademiche, realtà aziendali e soggetti territoriali, condividendo la visione di un futuro in cui competenze trasversali, innovazione tecnologica e multidisciplinarietà rappresentano i pilastri della formazione. La collaborazione tra Evolution GROUP e Università di Salerno pone le basi per un modello formativo che non solo guarda al futuro, ma contribuisce attivamente a costruirlo.