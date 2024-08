Un nuovo accordo, e che accordo per Varta, storica azienda produttrice di batterie. Il fallimento era ormai prossimo, ma a quanto pare è arrivata una mano inaspettata quanto gradita. A tenderla è stata la Porsche, il colosso dell’automotive vuole vederci lungo e pensa ancora al mondo ecologico e alla sostenibilità che l’Europa da tempo sta imponendo con una serie di paletti che rischiano di pesare notevolmente sul settore. Il mercato delle batterie in Europa potrebbe quindi essere a una vera grande svolta.

Lo storico produttore di batterie si salva

Non stava passando un bel periodo Varta negli ultimi anni, ma la transizione ecologica operata da Porsche potrebbe cambiare le carte in tavola non solo per l’azienda in questione, ma per l’intero mercato delle batterie in Europa. Il colosso dell’automotive sta fortemente investendo in progetti green e fa della sostenibilità ormai il suo punto fermo. Ora arriva l’annuncio ufficiale in merito all’importante acquisizione dello storico marchio Varta. Il progetto V4Drive Battery GmbH sembra aver entusiasmato i boss dell’azienda tedesca e alla fine è arrivata la decisione di acquisire la casa di batterie per la produzione di celle a batteria ad alte prestazioni.

A dire il vero, non è la prima volta che Varta e Porsche uniscono le forze per lavorare insieme. In passato avevano però soltanto collaborato senza però effettuare quella che ora è invece una vera e propria acquisizione economica. L’operazione, come detto, porterà alla costruzione di nuove batterie che saranno utilizzate in particolare per la propulsione ibrida della 911 Carrera GTS. Del resto, si tratta per Varta di una scelta anche un po’ obbligatoria, visto che non stava di certo navigano in buone acque e rischiava addirittura il fallimento. Lutz Meschke, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Porsche, ha dichiarato:

“Questa operazione rappresenta un investimento a lungo termine nel futuro della mobilità sostenibile. Siamo convinti che V4Drive, grazie al nostro supporto, possa diventare un leader di mercato nel settore delle batterie ad alte prestazioni”.

Varta AG e Porsche insieme

L’importanza delle tematiche ambientali sta diventando il chiodo fisso del mondo dell’automotive, e Porsche si rivela lungimirante nel coglierne sin da subito l’importanza di certi progetti volti alla sostenibilità.

Abbattere le emissioni di CO2 nell’ecosistema è una priorità massima e queste nuove batterie che Porsche Varta AG produrranno insieme sembra fare proprio al caso loro. Sorride anche l’occupazione tedesca, con un nuovo stabilimento a Nördlingen che sarà dedicato alla fabbricazione delle celle a batteria. Per Varta dunque l’occasione della vita, dopo aver rischiato toccare il fondo, ora non solo torna a galla, ma potrebbe in pochi anni diventare addirittura undi alto profilo nel settore.

Come dicevamo, buone notizie anche per l’economia tedesca relativa al mondo del lavoro. Le nuove tecnologie richieste creeranno in Germania nuove figure qualificate proprio nella creazione di celle da batteria. A tal proposito, si attende l’ufficialità della collaborazione non tanto per quanto riguarda l’accordo tra le parti, ma per quanto riguarda l’operatività vera e propria, la quale può essere avviata soltanto dall’antitrust. Insomma, la Germania dovrà stabilire se questa acquisizione rispetta pienamente i termini di legge previsti. Una semplice formalità, precisano gli esperti, e poi l’economia delle batterie in Europa potrà cambiare per sempre.

