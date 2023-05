The Nemesis si appresta al lancio della cryptovaluta NEMS su Cryptosmart 

The Nemesis, la piattaforma svizzera di intrattenimento che offre esperienze AR/VR e che ha conquistato la prima posizione nella classifica Top 20 Web3 Virtual Worlds, sceglie Cryptosmart per il Launchpad del NEMS, il suo token ERC-20.

Il 10 Maggio 2023 alle 15:15 (CEST) il NEMS sarà presentato ufficialmente da Alessandro De Grandi, CEO & Founder, dal palco della BWR 2023 – Blockchain Week Rome e, in contemporanea, partirà il Launchpad su Cryptosmart a 0.15$/token. Tante le novità per l’azienda: oltre al lancio del token, anche la Public Sale delle Lands con il sistema di Miner, per una accattivante esperienza Play-and-Earn, e infine il nuovo editor progettato internamente per Brand e Creator che consentirà di personalizzare e costruire in modo semplice e veloce il proprio Metaverso.

Nel corso dell’evento verranno poi svelate altre esclusive iniziative che coinvolgeranno attivamente i partecipanti, in modo da rendere la loro esperienza ancora più coinvolgente ed interattiva.

“Si tratta di un lancio importante per l’evoluzione della nostra azienda e siamo davvero felici di collaborare con Cryptosmart. Il NEMS completa il modello di economia circolare di The Nemesis“, ha dichiarato Alessandro De Grandi.

Consensys, Polygon, LandVault, Skoda by Volkswagen, Arnette by Luxottica e molti altri Brand hanno già scelto l’azienda svizzera per aumentare l’engagement delle loro community con esperienze innovative, eventi live, sfide a premi e gameplay divertenti, ambientati in metaversi sempre più nuovi e sorprendenti.

