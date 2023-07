TeamSystem, software gestionali per migliorare il business di imprese e professionisti

TeamSystem è una delle principali tech company italiane, specializzata nello sviluppo di software gestionali per aziende e professionisti operanti in diversi settori. Fondata nel 1979 a Pesaro, TeamSystem è diventata un punto di riferimento nel panorama delle soluzioni digitali per il business, con un network che include più di 3.000 dipendenti e una presenza diffusa su tutto il territorio italiano.

La storia di TeamSystem

TeamSystem nasce come software house nel 1979. Nel corso della sua attività ha costantemente ampliato la propria offerta, con l’obiettivo di sostenere le imprese italiane nel percorso di digitalizzazione. In questa direzione ha affiancato al core business anche lo sviluppo di piattaforme e servizi digitali in Cloud, fino a giungere, negli ultimi anni, anche a proporre soluzioni Fintech all’avanguardia. Questa visione aziendale ha premiato TeamSystem, che ha potuto accrescere costantemente il fatturato, con una velocità non riscontrabile in nessun altro player del settore IT. Nel 2022 la compagnia ha fatto registrare un fatturato di 695 milioni di euro e ha servito oltre 2 milioni di clienti.

La mission e la vision di TeamSystem

La mission principale di TeamSystem è quella di aiutare le imprese e i professionisti a semplificare e migliorare la gestione quotidiana delle proprie attività, fornendo soluzioni software personalizzate in grado di rispondere alle esigenze specifiche e di settore di ciascun cliente. La visione dell’azienda è invece imperniata su tre concetti fondamentali e inscindibili tra loro: imprenditorialità, innovazione e inclusione.

TeamSystem: prodotti per la gestione del business



I prodotti di TeamSystem si rivolgono a tutte le aziende, di qualsiasi dimensione, e ai professionisti che intendono ottimizzare la gestione organizzativa del proprio business, dalla contabilità alla fatturazione, dallo stoccaggio alla logistica, fino alla gestione delle risorse umane.

Internamente TeamSystem è organizzata in 5 diverse Business Unit, ognuna con diverse competenze e preposta a fornire ai clienti soluzioni gestionali innovative e all’avanguardia. Eccole:

Enterprise Solutions : business unit che si rivolge al mercato delle aziende e delle PMI;

Professional Solutions : area che si occupa del mercato dei commercialisti e dei consulenti del lavoro;

Micro and Digital Finance Solutions : unità che si rivolge al mercato fintech e alle microimprese;

Market Specific Solutions : area interamente concentrata nello sviluppo di soluzioni per i mercati delle Pubbliche Amministrazioni, dei CAF, degli uffici legali, delle costruzioni e dei sistemi di identificazione digitale;

HR Solutions , business unit dedicata alle soluzioni per la gestione delle risorse umane all’interno di aziende di ogni dimensione.

Prodotti TeamSystem

Tutti i prodotti proposti da TeamSystem:

Enterprise, ERP e Gestionali : software gestionali completi, anche in Cloud, per aziende di qualsiasi dimensione. Si tratta di prodotti pensati per semplificare i processi aziendali in imprese di differenti settori, con proposte verticalizzate anche per manifatturiero, moda, impianti sportivi (palestre, centri fitness, centri wellness), filiera vitivinicola, edilizia e hospitality; Soluzioni per PMI, startup e microbusiness : software personalizzati per la gestione delle piccole e medie imprese e pensati per collegarsi allo studio professionale di riferimento, al fine di ottimizzare la gestione contabile ed economica; Software per studi professionali e CAF : soluzioni per commercialisti, CAF e consulenti del lavoro ideate per semplificare gli adempimenti contabili e la gestione della clientela ; Soluzioni per la gestione Pubblica Amministrazione : software che hanno l’obiettivo di digitalizzare l’attività caratteristiche delle PA , come, ad esempio, il contract management o la gestione delle gare telematiche; Soluzioni per la gestione finanziaria : soluzioni per facilitare la gestione finanziaria , gli incassi e i pagamenti e la gestione dei crediti commerciali; CRM : software ideati per semplificare, ottimizzare e gestire al meglio le attività di marketing e di vendita; Ecobonus : software verticalizzati sulla digitalizzazione di tutto il ciclo di vita documentale dell’Ecobonus; Fatturazione, collaborazione e adempimenti normativi : soluzioni pensate per facilitare la gestione della fatturazione elettronica (compresi gli adempimenti normativi collegati e l’archiviazione ai sensi di legge), per migliorare la collaborazione tra clienti e studi professionali e per gestire con precisione gli adempimenti normativi legati alla Privacy e al GDPR; Gestione Punto Cassa : software strutturati per aiutare ristoratori, negozianti e direttori di franchising a gestire al meglio il punto cassa; Gestione Studi legali : soluzioni verticalizzate sul settore legal, in grado di supportare gli studi nella loro attività; HR e Dipendenti : software per la gestione e la valorizzazione dei dipendenti;



Identità e firma digitale : soluzioni create per supportare tutti i processi legati all’identificazione digitale, alla firma digitale e all’utilizzo delle caselle di Posta Elettronica Certificata;

Centralino : software per l’utilizzo di centralini in Cloud all’interno di studi e aziende;

Ecommerce : soluzioni personalizzate per chi svolge attività di e-commerce.

A chi si rivolgono i prodotti TeamSystem



I prodotti TeamSystem si rivolgono a buona parte del sistema imprenditoriale e professionale italiano, oltre che agli Enti Pubblici e alla Pubblica Amministrazione. Ecco le macroaree di riferimento dell’offerta dell’azienda:

Imprese e PMI di diverse dimensioni e settori

Studi professionali, commercialisti e consulenti del lavoro

Enti pubblici

Società sportive e associazioni

TeamSystem: acquisizioni più importanti



Negli ultimi anni, TeamSystem ha acquisito numerose aziende del settore, ampliando la propria offerta di prodotti e servizi. Di seguito le acquisizioni più importanti:

2012 – Danea Soft : azienda sviluppatrice di software gestionali per artigiani, liberi professionisti e microbusiness;

2013 – ACG : divisione di IBM dedicata allo sviluppo e distribuzione di software gestionali dedicati a PMI e ad aziende di medio-grande dimensione;

2014 – 24Ore Software – Divisione del Gruppo Sole 24Ore specializzata nella creazione di software per professionisti, aziende, tecnici del settore edile e centri di assistenza fiscale.

2015 – Fatture in Cloud : piccola startup italiana creatrice del prodotto Fatture in Cloud, software gestionale per migliorare la gestione della fatturazione elettronica e la collaborazione col commercialista;

2016 – Cidiemme Informatica : azienda veronese impegnata nella progettazione di software gestionali per aziende vitivinicole e cantine sociali;

2017 – Software Time : azienda che sviluppa soluzione software per settori di logistica e manifattura.

2020 – MBM Italia : azienda che, attraverso tecnologie di ultima generazione, sviluppa software gestionali dedicati a PMI e grandi aziende;

2021 – Logical Soft : software house specializzata nelle applicazioni tecniche per edilizia e ingegneria, finalizzate alla progettazione di edifici civili e industriali;

2022: ITReview : società specializzata in consulenza tecnologica e Business Intelligence;

2023 – MailUp , Contactlab e Acumbamail : start up appartenenti a Growens, focalizzate sulla marketing automation e sulla data economy;

2023 – Multidata : società specializzata nella consulenza e sviluppo di software gestionali dedicati a PMI del settore della produzione di filati, tessuti e accessori tessili.

2023 – Microntel Spa : società impegnata nella progettazione, produzione, distribuzione e assistenza di sistemi hardware e software nel settore della gestione risorse umane (controllo accessi, rilevazione presenze, raccolta dati di performance, etc.).

2023 – Readytec : azienda che fornisce software e assistenza per la gestione imprenditoriale.

Le sedi di TeamSystem

TeamSystem conta attualmente 10 sedi operative. Eccole nel dettaglio: