Quanto guadagnano davvero gli influencer? Tutti i numeri di un mercato in crescita

Il mestiere più desiderato dai giovani italiani? Quello dell’influencer, vale a dire una persona in grado di influenzare in positivo i potenziali clienti di un servizio o un prodotto raccomandandolo sui social. Secondo una recente ricerca condotta da Adecco, rispetto al 2013 c’è stato un incremento pari al 505% dell’influencer come lavoro dei sogni da parte degli italiani. Un lavoro preso sempre più in considerazione anche dalle aziende, consapevoli di come l’influencer sia al giorno d’oggi una figura chiave nella propria strategia di comunicazione.

Guadagni influencer: tutti i numeri di un mercato in crescita

Onim, l’Osservatorio nazionale di influencer marketing, afferma che nel 2023 la spesa in collaborazioni tra influencer e brand supera i 400 milioni di euro, con un aumento pari al 47% rispetto al 2021 e +5% sul 2022). Sempre Onim fa sapere che il giro d’affari tra corsi, merchandising, influencer marketing e guadagni dalle piattaforme varie supera il miliardo di euro.

Senza contare poi che per i fatturati delle agenzie specializzati si prevedono rialzi a doppia cifra. Andando così a confermare quanto di buono era stato fatto già nel 2022.

Se si allargano gli orizzonti al mercato globale, il valore dell’influencer marketing toccherà quota 21,1 miliardi di euro già quest’anno. Rispetto a 1 anno fa la crescita è del 28%, mentre supera il 50% se si raffronta questo dato con quello del 2021. È normale dunque che le persone siano attratte da questa professione.

Un recente report di Influencer Marketing Hub ha sottolineato come in Italia siano oltre 3 milioni le persone interessate a diventare un giorno influencer. Tra questi, però, soltanto 350 mila appartengono alla schiera dei cosiddetti professionisti, mentre tutti gli altri praticano questa attività a livello amatoriale.

Fino a 35.000 euro di guadagni

Nell’approfondimento del Corriere della Sera legato al tema degli influencer vengono riprese le parole di Alessandra Ravelli di Flu, secondo cui un creator con una follower base compresa fra 300 mila e 4 milioni di utenti su TikTok e 250 mila e 1,5 milioni su Instagram può guadagnare fino a 35 mila euro con la pubblicazione di un solo post o video più una serie di storie su Instagram. Numeri davvero notevoli, che fanno capire il motivo per cui molti giovani farebbero carte false per svolgere questa professione. E forse non è neppure un caso che sui social, sopratutto su Ig e TikTok, aumentano di giorno in giorno quei profili che provano ad avere successo in qualche modo. Anche questo sembra un pò il sintomo di un mercato del lavoro che cambia, dove la flessibilità e la gestione del tempo e del lavoro hanno la precedenza sul resto.

