Le migliori Università d’Italia: classifica 2020 del Censis

Come ogni anno, è arrivata la classifica Censis sulle migliori Università in Italia. La classifica prende in considerazione sia le grandi Università, che quelle medie e piccole dando risalto ad alcuni fattori come borse di studio, occupabilità, didattica, servizi e altri fattori che hanno aiutato a stilare la lista delle migliori dividendole tra Università private e statali. La classifica aiuta anche nella scelta dell’Università da scegliere per i giovani diplomati che hanno da poco terminato la Maturità.

Grandi Università Statali

Per quanto riguarda le Università Statali, in pole spiccano l’Università di Bologna, Università di Padova, Università di Firenze, La Sapienza di Roma, stabili ai primi quattro posti. Si tratta di grandi atenei con più di 40mila iscritti. Al quinto posto l’Università di Pisa, seguono la Statale di Milano, ’Università di Torino, Università di Bari, Università di Catania e l’Università di Napoli Federico II.

Nella classifica dei grandi atenei statali spicca l’Università di Perugia, seguita da Università di Pavia, Università della Calabria e ancora Università di Parma, ’Università di Cagliari, l’Università di Milano Bicocca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Salerno. Entrano in classifica l’Università di Ferrara, l’Università della Campania e l’Università di Messina.

L’Università di Trento è prima per gli Atenei Statali medi, seguita l’Università di Sassari, Siena Trieste, Udine, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università di Napoli Parthenope e l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Per i piccoli Atenei spicca l’Università di Camerino seguita da l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università di Foggia.

Atenei non Statali e piccoli Atenei

Per quanto riguarda gli Atenei non statali la Bocconi di Milano è prima seguita dall’Università Cattolica, la Luiss, Lumsa, e Iulm. La Libera Università di Bolzano è prima nella classifica dei piccoli Atenei, seguita dall’Università Roma Europea, la Liuc-Università Cattaneo, l’Università Lum Jean Monnet e l’Università di Roma Link Campus.

Leggi anche: Le Università migliori al mondo in cui studiare secondo il report QS

[email protected]