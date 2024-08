Quali sono le economie migliori al mondo, quelle più competitive e che stanno facendo forti i propri Paesi? ce lo svela la nuova classifica stilata da dall’International Institute for Management Development (Imd), la quale ha preso in esame la situazione economica di 67 Paesi prendendo in esame ben 250 diversi indicatori. Gli indicatori in questione sono suddivisi in 4 grandi categorie:

performance economica,

efficienza delle politiche governative,

efficienza a livello aziendale,

infrastrutture

Nord America, Asia ed Europa sono naturalmente i continenti più rappresentati, ma l’Italia non può andare troppo fiera della classifica, poiché non entra nella top 10.

La situazione dell’Italia

Vediamo quali sono quindi i Paesi più importanti a livello economico.

Prima di andare a vedere quali sono le economie migliori al mondo, ossia le nazioni che stanno mostrando un’espressione economica più competitiva e performante, andiamo a vedere com’è andata per l’Italia, visto che è fuori dalla top 10. Per il Belpaese infatti la posizione ottenuta è la 44esima, non certo una posizione di cui andare fieri, visto che sono in totale 67 i Paesi presi in esame, quindi siamo quasi tra gli ultimi 20. Nel 2021 eravamo 39esimi, quindi una posizione leggermente migliore, ma non certo eccezionale. Come mai questo calo ulteriore? Il motivo sembra ancora una volta da imputarsi alla guerra tra Russia e Ucraina, con il nostro Paese che non è riuscito a svincolarsi dai legami che aveva con le due nazioni, almeno in in modo tale da non risentire di una pesante crisi.

Secondo Imd però la colpa maggiore del nostro Paese è delle politiche governative. In questo caso il quadro non cambia, secondo tale specifico settore infatti l’Italia è 57esima, ossia tra le ultime 10 in classifica, e la posizione grossomodo è sempre stata questa. Ciò significa che non è una critica esclusiva e personalizzata verso il Governo Meloni, ma si tratta di un’analisi che che va a colpire la politica Italian in generale, visto che la posizione è sempre oscillata intorno al numero 55 da diversi anni a questa parte.

Economie migliori, la top ten dei Paesi

non se la passa molto meglio, ma comunque arriva 37esima, mentre ottiene un punteggio ancora migliore quello delle infrastrutture, dove siamo al 30esimo posto.

Brutta figura quindi per l’Italia 44esima in classifica delle economie migliori. Non se la passano però molto meglio nemmeno Germania e Francia, con questi ultimi che sono 31esimi, mentre i tedeschi si devono accontentare del 24esimo posto. Ma quindi chi c’è nella top ten delle economie migliori e più competitive al mondo? In decima posizione troviamo la Norvegia, grazie alla forza delle sue infrastrutture. Nona posizione per i Paesi Bassi, pesantemente ridimensionati sembra per le politiche governative. Ottavo posto per il Taiwan, ormai sempre più tra le big e sempre più nel mirino della Cina. Settimo posto per gli Emirati Arabi Uniti, tra i Paesi che registrano la crescita più forte e costante.

Siamo alla sesta posizione, qui troviamo la Svezia, unico Paese europeo in crescita rispetto allo scorso anno. Infrastrutture ed efficienza aziendale le permettono di raggiungere questo ottimo traguardo. Top five che si apre con Hong Kong, forte soprattutto per l’efficienza governativa. In quarta posizione troviamo invece l’Irlanda, in calo rispetto allo scorso anno che era seconda. Il terzo posto invece se lo conquista la Danimarca, che invece lo scorso anno era addirittura prima. In seconda posizione, stabile, troviamo invece la Svizzera, mentre al primo posto c’è Singapore. Efficienza politica e aziendale sono le caratteristiche del suo successo.

Riassumendo…

le economie migliori secondo la classifica di Imd, l’Italia è solo 44esima, ecco la top ten: