Ebbene sì, il Paese più ricco del vecchio continente vuole espandersi. L’economia si fa florida quando sono in molti a goderne, ed ecco che il Lussemburgo apre le porte a coloro che vogliono trasferirsi nella nazione per lavorare. Con uno stipendio medio di oltre 6000 euro si propone come una vera e propria occasione da non perdere, un paradiso fatto di prosperità e fortuna che tutti coloro che sono in cerca di lavoro, anche all’estero, dovrebbero non lasciarsi scappare.

Un lavoro per guadagnare meglio

L’idea di trasferirsi all’estero per migliorare i propri guadagni è una soluzione che in molti ipotizzano, soprattutto quando le possibilità professionali del proprio paese scarseggiano. Sul portale Eures, un importante punto di incontro tra le offerte di lavoro nei vari Paesi dell’Unione Europea e i lavoratori qualificati, ci sono molte offerte disponibili, anche per professionisti che non sono in possesso di laurea. Tra i Paesi che spiccano di più però c’è senza dubbio il Lussemburgo, nei Paesi Bassi, sia per i guadagni proposti che per la quantità di posizioni disponibili. Si contano al momento ben 2810 annunci di lavoro. Come detto, gli stipendi sono davvero alti, si parla di una media di 6118 euro al mese. Ovviamente bisogna considerare che lì il costo della vita è molto più alto.

Gli italiani che vogliono trasferirsi per più di 3 mesi non hanno nemmeno bisogno di ottenere chissà quali documentazioni. Basta un “attestato di registrazione” che viene rilasciato presso il Comune lussemburghese in cui si è scelto di risiedere. Se facciamo un confronto con gli stipendi italiani, viene la pelle d’oca. Come detto quello del paese più ricco d’Europa supera i 600 euro al mese. In pratica sono in media 73418 all’anno, mentre in Italia sono 30 mila euro lordi. I lavoratori qualificati possono fare grande fortuna in Lussemburgo. Sono considerati tali quelli in possesso di attestato specifico e che hanno svolto la mansione per almeno 10 anni.

Paese più ricco d’Europa, lavorare a Lussemburgo

Oltre allo stipendio da record, Lussemburgo vanta anche un altro importantissimo primato a livello occupazionale. È infatti il Paese che ha il più basso tasso di disoccupazione nell’Eurozona, ossia soltanto il 5,7%. Sempre facendo un paragone con l’Italia, da noi è invece il 6,5%. Insomma, rimanere senza lavoro in questa nazione sembra davvero difficile. La lingua locale è il francese, ma anche il tedesco e lo stesso lussemburghese. In pochi invece parlano l’inglese, quindi la vostra conoscenza delle lingue è un fattore importante per decidere se fare o meno questo passo. Basta poi dimostrare che si va lì per lavorare e che quindi non si ha necessità di sfruttare l’assistenza sociale.

Tra gli annunci presenti sul portale, molti riguardano meccanici, elettricisti, gommisti, idraulici e muratori. Per i più specializzati invece spiccano tecnici edili, ingegneri dei dati, tecnici di supporto delle stazioni e anche ingegneri paesaggistici. Insomma, si tratta di un’occasione davvero da cogliere al volo per tutti coloro ce sono in cerca di lavoro e che sentono di avere la forza e la volontà di iniziare una nuova vita nel Paese più ricco d’Europa. Del resto, la fortuna aiuta sempre gli audaci.

I punti più importanti…