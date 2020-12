Il nuovo Dpcm del 4 dicembre contiene anche le disposizioni per i viaggi all’estero. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi dalla propria Regione, ma prima di quella data gli spostamenti tra Regioni Gialle saranno permessi.

Regole per viaggi all’estero

Chi andrà in vacanza all’estero prima del 20 dicembre dovrà sottoporsi a tampone obbligatorio se rientra da uno dei paesi che fanno parte di questa lista: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito e Irlanda del Nord.

Chi, invece decide di partire a Natale per l’estero, dovrà sottoporsi ad un periodo di quarantena obbligatorio a prescindere dal paese in cui si reca. Questa misura sarà valida al 21 dicembre e servirà, appunto, per disincentivare gli spostamenti, soprattutto verso paesi come Slovenia, Svizzera e Austria che terranno le piste da sci aperte, anche se l’Austria dovrebbe tenerle aperte solo per i residenti.

Rimane attivo sistema di classificazioni con 3 fasce di colore

Nel nuovo Dpcm rimane attivo il sistema di classificazione delle 3 zone (rosse, arancioni e gialle). Solo le Regioni che si trovano nella fascia gialla potranno spostarsi verso altre regioni gialle ma solo fino al 20 dicembre. In seguito, infatti, varrà la stessa regola in tutta Italia di divieto di spostamento tra Regioni. Al momento in fascia gialla si trovano Lazio, Molise, Veneto, Sardegna, Provincia di Trento, Sicilia, Liguria e Basilicata. In zona arancione si trovano Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lombardia, Piemonte e Calabria.

In zona rossa, invece, si trovano Campania, Toscana, Abruzzo, Valle D’Aosta e provincia di Bolzano. Nel fine settimana, comunque, dovrebbero arrivare aggiornamenti in merito al passaggio delle regioni da arancione a giallo e da rosso ad arancione. Toscana e Campania vanno verso la zona arancione mentre Marche ed Emilia Romagna verso la zona gialla da domenica 6 dicembre.

