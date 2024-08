Il mondo dei social offre da anni un ampio ventaglio di possibilità che possono essere sfruttate anche in chiave economica. Ecco perché gli esperti consigliano di utilizzare al meglio Instagram e non solo per migliorare il business della propria azienda. L’obiettivo e quello di diventare famosi. Non stiamo parlando di trasformarsi in una celebrità, un vip, un personaggio di costume, ma naturalmente di una sorte di influencer che riesce a ottenere un importante seguito nella sua cerchia di followers e crearsi quindi una propria community.

I social per migliorare il proprio business

Ma come si fa? Scopriamolo insieme.

Instagram offre tante opportunità, probabilmente senza precedenti nel mondo dei social, per coloro che vogliono sfruttare il suo potenziale per migliorare la strategia economica della propria attività. Aziende locali e PMI possono quindi pianificare la propria strategia per migliorare i guadagni dei propri servizi. Ma come si fa? Individueremo tre diversi consigli da approfondire per aiutare coloro che vogliono cimentarsi nell’impresa di diventare famosi su Instagram, il popolare social del gruppo Meta. Innanzitutto la cura dei contenuti da postare sul social. In secondo luogo trucchi e idee vincenti per migliorare i contenuti proposti. Infine, gli errori da evitare.

Per sponsorizzare il proprio brand la cura dei contenuti è fondamentale. Ogni post deve essere coinvolgente, ma allo stesso tempo autentico e originale. Grande risalto va dato all’estetica. Lo stile deve essere omogeneo, ciò significa che ogni contenuto dovrà essere subito riconoscibile, al fine di fidelizzare il follower, il quale capirà immediatamente di che brand si tratta, magari da una fotografia (il colore del video) o da una musica caratteristica. Per la fotografia basta utilizzare i tanti filtri messi a disposizione del social. Utilizzare la funzione stories è importante per coinvolgere maggiormente l’utente, così come l’opzione sondaggi che lo rende ulteriormente partecipe.

Instagram, utilizzare il social per promuovere la propria azienda

Affidarsi al lavoro di un social media manager specializzato in content marketing per promuovere tali contenuti può essere una scelta vincente.

Per quanto riguarda i trucchi e le idee vincenti da mettere in pratica, per i propri post è importante utilizzare gli hashtag giusti. Affidarsi naturalmente a quelli vincenti per il rispettivo settore. Tra i trucchi più importanti c’è quello di rispondere sempre ai commenti degli utenti, così da migliorare l’interazione del post stesso e soprattutto al fine di rendere l’utente partecipe del brand in questione. È inoltre una buona strategia collaborare con altri influencer, così da aumentare la popolarità del proprio marchio. Tenere tutto sotto controllo è fondamentale, anche su Instagram. È quindi importante visualizzare le metriche e le prestazioni dei singoli post per capire quali sono stati quelli vincenti e cosa invece in altre circostanze non ha funzionato.

L’ultimo consiglio è invece quello di evitare alcuni errori. Abusare di hashtag è controproducente, meglio evitare quelli irrilevanti o genericamente popolari. Come detto interagire con i followers è importante e ignorarne i commenti è un grave errore. Un altro aspetto è il cosiddetto TOV, Tone of voice, e qui si rientra nello stile del contenuto. Come detto, bisogna essere omogeneo tra i vari post, quindi utilizzare un tono di voce (uno stile) diverso è un errore perché rende il marchio poco riconoscibile. Infine, è bene essere pronti a rivedere sempre le proprie strategie, non farlo e intestardirsi su tattiche poco vincenti è un errore davvero controproducente.

