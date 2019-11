Diamante matrioska: pietra unica al mondo dal prezzo inestimabile

In questi giorni si sta parlando in maniera diffusa dell’eccezionale ritrovamento avvenuto in Siberia del diamante matrioska, chiamato così perché a differenza degli altri diamanti presenti in natura contiene al suo interno un altro piccolo diamante. Da qui il nome matrioska, con chiaro riferimento alle famose bambole russe “componibili”.

Valore inestimabile per il diamante matrioska

La scoperta ha avuto luogo all’interno di una miniera di proprietà della Alrosa, un gruppo russo costituito da una serie di società minerarie che nel tempo si sono specializzate nell’esplorazione ed estrazione dei diamanti, che poi rivendono al pubblico interessato.

Il diamante matrioska non ha prezzo. Oleg Kovalchuk, appartenente alla Enterprise and Development Geological Enterprise (le cui dichiarazioni sono state riportate dall’edizione italiana di Business Insider), ha spiegato che non esiste nulla di simile in natura. Proprio per il fatto di essere una creazione unica, il diamante matrioska ha un valore inestimabile. A conferirgli la sua unicità non è tanto il diamante più piccolo contenuto al suo interno, quanto che quest’ultimo sia separato dal suo stesso contenitore tramite uno spazio vuoto. A questo proposito, Oleg Kovalchuk con una battuta ha sottolineato quanto sia raro, se non unico, vedere ciò: “La natura detesta il vuoto”. In uno scenario tra virgolette normale si sarebbero dovute trovare delle impurità, come spiega l’uomo della Enterprise and Development Geological Enterprise: “Alla profondità in cui si formano i diamanti generalmente i vuoti vengono riempiti da impurità”. Così, invece, non è successo per l’ultima eccezionale scoperta in terra siberiana.

Le altre caratteristiche del diamante matrioska

L’età del diamante matrioska non è ancora stata definita con accuratezza, per questo si dovrà aspettare la verifica che verrà compiuta dal Gemological Institute of America, ma la tesi più accreditata è che l’oggetto di inestimabile valore possa avere più di 800 milioni di anni. Il peso complessivo del diamante è di 0,124 grammi, che corrisponde a un valore in carati pari a 0,62. Il diamante più piccolo contenuto al suo interno pesa invece 0,004 grammi, per un valore di 0,02 carati.

