Il conto alla rovescia è ormai quasi terminato, mancano soltanto due giorni all’uscita italiana di Deadpool e Wolverine, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che inserirà per la prima volta nel suo universo narrativo i due famosissimi supereroi accomunati dal fattore rigenerante, caratteristica che li rende pressoché immortali. Il mercenario chiacchierone, interpretato ancora da Ryan Reynolds, e lo scorbutico mutante, come sempre incarnato da Hugh Jackman, potrebbero però fare molto di più di un semplice cinecomics, visto che per alcuni analisti si parla di possibili incassi da record.

Un film per rilanciare gli USA

Che gli Stati Uniti stiano rischiando di perdere la loro egemonia economica è ormai un dato chiaro a molti, ma c’è un settore nel quale ancora non hanno rivali, il cinema. Benché gli esercenti siano stati tra quelli che maggiormente hanno sofferto la crisi scatenata dal Covid, è bene ricordare che il settore cinematografico rimane ancora una volta un’arma quasi esclusiva per gli americani. E stavolta i supereroi potrebbero davvero risollevare le sorti economiche del Paese. È bene ricordare che anche durante il Covid, in piena pandemia, fu un cinecomic della Marvel a risollevare il settore, in quel caso fu Spider-Man No Way Home a fare numeri mostruosi, arrivando addirittura al settimo posto nella classifica di tutti i tempi con oltre 1,9 miliardi di dollari incassati nel mondo. A tal proposito, ecco la classifica generale con la top 10 della classifica dei film dal maggior incasso nella storia del cinema:

Avatar 2009 2 923 706 026 $ Avengers: Endgame 2019 2 799 439 100 $ Avatar – La via dell’acqua 2022 2 320 250 281 $ Titanic 1997 2 264 750 694 $ Star Wars: Il risveglio della Forza 2015 2 071 310 218 $ Avengers: Infinity War 2018 2 052 415 039 $ Spider-Man: No Way Home 2021 1 922 598 800 $ Jurassic World 2015 1 671 537 444 $ Il re leone 2019 1 663 079 059 $ The Avengers 2012 1 520 538 536 $

Sono quattro su dieci i film della Marvel presenti in classifica, mentre i due capitoli di Avatar si prendono due posizioni del podio, separati al secondo posto proprio da Endgame, il famoso film della saga del MCU.

Deadpool e Wolverine, previsione incassi

Dove può arrivare il film diretto da Shawn Levy e in arrivo nelle sale italiane il 24 luglio? Innanzitutto, il dato certo è che le prevendite hanno fatto registrare il record assoluto, quindi già i biglietti venduti in prevendita fanno ben sperare Disney e Marvel Studio sulla buona riuscita al botteghino. Del resto anche le Visual del trailer su YouTube fanno capire che l’attesa per i fans è davvero spasmodica e che quindi la risposta sarà molto importante. Ma c’è di più; secondo gli analisti il debutto (ossia la giornata di lancio con il weekend di programmazione) potrebbe far registrare il record di tutti i tempi con 175 milioni di dollari conquistati nei soli Stati Uniti. Si parla di record in questo caso poiché il film è classificato come vietato ai minori negli States.

Insomma, nei soli Stati Uniti e soltanto per la prima settimana di proiezione, si prevede un incasso da record. Già i precedenti capitoli di Deadpool hanno ottenuto grandi numeri. Il primo ha superato i 780 milioni di dollari, mentre il secondo è arrivato a 785 milioni. Entrambi con il paletto non da poco del divieto ai minori non accompagnati, proprio come per Deadpool e Wolverine in uscita dopodomani. L’uscita statunitense è invece fissata per il 26 luglio. Sarà davvero il film dal maggior incasso nella storia del cinema? Probabilmente no, poiché come abbiamo visto pellicole come Avatar 1 e 2, e lo stesso Avengers Endgame, hanno raggiunto vette inenarrabili. Gli analisti però hanno fatto previsioni al ribasso, ed è quindi possibile che i numeri al debutto possano essere ancora più generosi. Insomma, superare il miliardo di dollari sembra più che possibile, e forse, chissà, anche ritoccare la top ten.

Riassumendo…