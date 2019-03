Criptovalute, Binance Coin vola sopra i 2 miliardi di capitalizzazione: la classifica al 7 marzo

Binance Coin continua a essere la grande protagonista di questo primo trimestre del nuovo anno. Dopo l’ingresso nella top 10 di Coinmarketcap, la criptovaluta dell’exchange di monete digitali più famoso al mondo ha fatto registrare nelle ultime ore un altro record. Per la prima volta, Binance Coin ha raggiunto i 2 miliardi di capitalizzazione azionaria, superando di slancio Tether e avvicinando Bitcoin Cash in sesta posizione. Più lontane invece EOS e Litecoin, entrambe sopra quota 3,4 miliardi di dollari. Cresce anche il valore di un singolo BNB, l’asset digitale della criptovaluta Binance Coin, arrivato a 15 dollari.

Litecoin sugli scudi

Nelle ultime 24 ore, la seconda criptovaluta a crescere di più è stata Litecoin, di oltre l’8 per cento. Nella prima parte della giornata odierna la capitalizzazione azionaria di Litecoin e EOS (rispettivamente al sesto e al settimo posto) si posiziona a 3,4 miliardi di dollari. In un giorno Litecoin è quindi riuscita a colmare il gap che aveva nei confronti di EOS, che non ha approfittato del momento favorevole per piazzare l’allungo. La crescita di Litecoin è da rimarcare anche dal punto di vista del volume degli scambi, arrivati a toccare quota 2 miliardi di dollari in 24 ore. Soltanto Bitcoin, Tether e Ethereum hanno fatto meglio, rispettivamente con 9 e 4 miliardi di dollari.

Podio immutato

Crescono anche le prime tre criptovalute della classifica di Coinmarketcap, con le posizioni che rimangono comunque invariate. Al primo posto Bitcoin, in ripresa di un punto percentuale e con una capitalizzazione di nuovo vicina ai 70 miliardi di dollari. Ethereum è la criptovaluta a crescere di più, in salita del 2 per cento e con oltre 14,5 miliardi di dollari come capitalizzazione azionaria. Rimane in terza posizione Ripple, che conferma la propria quotazione intorno ai 13 miliardi di dollari, con un XRP (asset digitale della criptovaluta) a quota 0,318 centesimi di dollaro.

La classifica delle migliori 10 criptovalute ad oggi 7 marzo

Bitcoin $3.928,39 (+1,25%) Ethereum $139,75 (+2,04%) Ripple $0,318 (+1,56%) EOS $3,84 (+3,62%) Litecoin $57,04 (+8,28%) Bitcoin Cash $134,21 (+1,50%) Binance Coin $15,43 (+14,72%) Tether $1,01 (+0,01%) Stellar $0,086 (+1,48%) TRON 0,023 (+0,28%)

