Aprirà al termine della stagione estiva in via Nazario Sauro, sul Lungomare di Napoli. Flavio Briatore si prepara a sbarcare nel capoluogo campano con la sua Crazy Pizza. Il rapporto tra l’imprenditore piemontese e il Sud non è sempre stato dei migliori. Di recente, da registrare le accuse all’imprenditoria turistica pugliese, rea di fissare prezzi eccessivi, in barba a servizi spesso carenti. Con Napoli c’è sempre stata una (forse) reciproca diffidenza. Le polemiche con Gino Sorbillo su quale sia la vera pizza napoletana sembrano, tuttavia, alle spalle.

Briatore sbarca a Napoli dopo il successo a Catania

Cosa ha indotto Briatore ad aprire un ristorante Crazy Pizza nella patria della pizza? Probabile che abbia influito il successo dell’apertura di dicembre a Catania. Potrebbe averlo convinto del possibile successo anche nel resto del Meridione. Si affiderà a soci locali che conoscono perfettamente il territorio: Raffaele Iervolino e Lucio Giordano.

Ma cos’è Crazy Pizza? Un locale in cui sperimentare il “luxury-fun dining”. In pratica, si offre un’esperienza non esclusivamente gastronomica, ma volta all’intrattenimento degli ospiti. La clientela a cui Briatore punta a Napoli per sua esplicita ammissione è di fascia alta, locale e turistica, stranieri compresi. L’imprenditore ci tiene a precisare che la sua offerta del menù non va in diretta concorrenza con quella dei ristoratori-pizzaioli napoletani.

Pizza Margherita a 17 euro

In effetti, parliamo di prezzi molto differenti. Ad esempio, una pizza Margherita sarà di 17 euro contro la media di 6 euro nella città partenopea. Come si giustifica tale extra-costo? Materie prime di qualità, impasto leggero con pochissimo lievito, servizio di livello, dj set e intrattenimento costante. In pratica, compri un pacchetto che va oltre la pizza stessa. Chiaramente, ci saranno anche insalate e primi tipici italiani.

Per capire se Crazy Pizza avrà successo anche a Napoli, non resta che attendere.

Crazy Pizza può avere successo anche a Napoli

L’importante è che un’iniziativa imprenditoriale non venga accolta aprioristicamente con scetticismo, pregiudizio o vera e propria avversione. Non si tratta di attentare all’autenticità della pizza napoletana. Nessuno obbligherà nessun altro a mettere piede nel locale. Verrà soddisfatta una fetta di clientela differente da quella di massa, probabilmente già in cerca anche a Napoli di un’esperienza di questo tipo.

La pizza più costosa sarà la Pata Negra Joselito iberica: 65 euro. Anche in questo caso in molti grideranno allo scandalo, ma a parte il fatto che gli ingredienti utilizzati saranno di un certo tipo, bisogna ribadire che siamo dinnanzi a un’offerta peculiare e che trascende la semplice degustazione. Crazy Pizza non sarà forse per tutte le tasche, perlomeno non abitudinariamente. Ciò non toglie che, se incontrerà il favore della clientela, abbia diritto a un suo posto anche nel mercato di Napoli. Tradizione e innovazione possono coesistere senza necessariamente doversi pestare i piedi a vicenda.

[email protected]