Da qualche giorno la questione sulle concessioni balneari è arrivata al capolinea con la decisione del Governo di prorogare fino al 2027 in accordo con Bruxelles, ma le discussioni intorno al tema non si sono certamente placate. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle gare, ma non prima del 2027. Nonostante il rischio delle sanzioni dell’Unione Europa, dunque, l’Italia riesce a strappare una posticipazione delle gare, grazie ovviamente al beneplacito dell’UE.

Cosa prevede il nuovo decreto?

Bisognerà attendere giugno 2027 per dare il via alle nuove gare per le concessioni balneari.

La decisione arriva dopo anni di proteste su molte spiagge italiane, ma alla fine tutto è stato rimandato, anche se il decreto stabilisce già quali saranno i criteri per le suddette gare. C’è poi da aggiungere che i Comuni hanno facoltà di anticipare le gare degli stabilimenti, quindi saranno loro a decidere. In sostanza, potrebbero iniziare anche subito se le amministrazioni in questione optassero per tale decisione. Un atto del genere, naturalmente, sarebbe particolarmente gradito all’Unione Europea che da anni spinge affinché vengano appuntonuove concessioni.

Ad ogni buon conto, si tratta di una sorta di compromesso, visto che l’Italia in un primo momento aveva preparato una bozza di ddl che prevedeva una proroga addirittura fino al 2030. A quanto pare l’Europa alla fine ha preferito chiudere un occhio e non usare il pugno di ferro con il nostro Paese, concedendo quindi altri 3 anni di tempo per dare il via alle gare, fermo restando che i Comuni possono anticipare il tutto in qualsiasi momento. A tal proposito, l’esecutivo ha rilasciato tale comunicato:

“La collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari”.

Concessioni balneari, le nuove procedure

Interessante a questo punto scoprire quali saranno le procedure di passaggio da un concessionario all’altro quando le gare per le concessioni balneari apriranno finalmente le danze.

I punti più importanti…

decisione presa, ma è tutto rimandato, concessioni balneari prorogate fino al 2027;

nonostante le pressioni di Bruxelles, alla fine l’Unione Europea ha deciso di chiudere un occhio;

le nuove procedure per le gare prevedono che la nuova concessionaria assuma i vecchi dipendenti e indennizzi la precedente concessionaria.

I vincitori delle suddette gare potranno giovarsi del terreno vinto per un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni. I nuovi concessionari dovranno assumere i precedenti dipendenti, o almeno coloro che facevano del lavoro in questione la loro principale fonte di reddito. La nuova concessionaria dello stabilimento dovrà inoltre indennizzare quella precedente, per il valore di fondi spesi negli ultimi 5 anni di gestione e non ammortizzati. Sarà inoltre offerta una preferenza per le concessionarie che negli ultimi 5 anni sono stati già titolari di stabilimenti balneari come loro prevalente fonte di reddito. Infine, l’ultimo paletto relativo allaper le concessioni balneari prevede che sarà valutato anche l’impatto ambientale.