Anche questo ferragosto 2024 ce lo siamo messi alle spalle, ma i numeri per i ristoranti sono davvero da capogiro. Le proiezioni, del resto, parlavano chiaro. Benché non si conoscano ancora i dati ufficiali, possiamo tirare le somme attraverso quelle che erano grossomodo le stime della vigilia. Parliamo di un vero e proprio boom, con il 70% dei ristoranti aperti per offrire pasti prelibati ai propri clienti, stranieri e non. Vediamo quali sono i numeri nel dettaglio.

Un ferragosto da record

Sono oltre 91 mila i ristoranti rimasti aperti a ferragosto, parliamo di una percentuale altissima, precisamente il 69,2%.

A offrirci i dati ci ha pensato un nuovo studio offerto da, il quale svela che molti italiani hanno preferito una giornata di relax al ristorante anziché starsene a casa a cucinare. Certo, non mancano coloro che sono partiti per una giornata di completo riposo all’aperto, ma anche in questo caso molti hanno preferito fermarsi poi a tavola per un pasto caldo, invece di portarsi un pranzo al sacco. Le stime parlano di ben 5 milioni di clienti per questo ferragosto 2024, numeri davvero record per il belpaese, merito anche dei tanti stranieri presenti in estate sulla nostra penisola.

Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe, ha espresso la sua opinione in merito al successo del 15 agosto che i ristoranti hanno ottenuto anche quest’anno, come ormai da tradizione: “Ferragosto è da sempre la festa dell’estate più sentita, dai tempi delle antiche feriae augustales dell’antica Roma, da cui il nome. Un momento di riposo e condivisione per stare con gli amici e i propri affetti, godendo anche delle straordinarie tradizioni culinarie italiane”. Due parole anche sui ristoratori; i lavoratori del settore sono un milione in Italia: “È un impegno che caratterizza e rende unico il modello dell’ospitalità italiana, punto di forza e di attrazione della nostra offerta”.

Ristoranti a ferragosto, ancora una grande successo

È il momento di andare a dare un’occhiata ai numeri di questo 2024, per quanto riguarda i prezzi i ristoranti hanno proposto menu fissi da 59 euro a persona.

C’è però anche chi ha preferito il menu alla carta, anzi parliamo della stragrande maggioranza dei, visto che si tratta del 79%. Il 50% ha ottenuto prenotazioni sia per il pranzo che per la cena, mentre i punti ristoro di mare si sono concentrati soprattutto sulla cena. Per quanto riguarda la clientela, abbiamo molti residenti e turisti italiani, ma non mancano anche gli stranieri. Nel complesso le stime pre ferragosto parlavano di 15 milioni di clienti attesi nei ristoranti italiani.

Il fatturato complessivo si stima intorno ai 3,7 miliardi di euro. C’è da dire però che proprio nell’ultima settimana le prenotazioni sono leggermente calata, questo perché l’inflazione ha provocato un aumento dei prezzi, e di conseguenza alcuni italiani hanno preferito fare scelte diverse per il loro ferragosto. L’economia italiana comunque è fortemente legata al mercato della ristorazione, soprattutto per quanto riguarda il mese di agosto. In generale si parla per tutto il mese di incassi che arrivano a 24 miliardi di euro. 4,8 miliardi arrivano dai turisti.

