Importante novità per i consumatori italiani in arrivo il prossimo anno, la bolletta diventa più semplice e chiara da leggere grazie allo scontrino dell’energia, il quale ci permetterà di vedere in modo più preciso i consumi e i prezzi. La nuova bolletta luce e gas entrerà in vigore dal primo luglio del 2025 e sarà caratterizzata da un nuovo frontespizio standard nel quale verranno contrassegnate le informazioni generali che ci faciliteranno la comprensione di tutte le info. A darne l’annuncio è stata la stessa Arera.

C’è un anno di tempo per adeguarsi?

Stavolta saranno i fornitori a doversi aggiornare e adeguarsi al nuovo regolamento imposto dall’Arera. La delibera è stata infatti già approvata e la decisione è arrivata dopo un lungo consulto con imprese e consumatori. Si tratta di una decisione che va a ridisegnare completamente le informazioni in bolletta. La modalità scontrino dell’energia sarà estesa a tutti i clienti finali connessi in Bassa Tensione. Nello specifico parliamo di condomini, domestici, piccole e medie imprese e altre categorie come cantine, magazzini e box. Per i fornitori ci sarà quindi un anno di tempo per adeguarsi al cambiamento imposto dall’autorità.

Besseghini, presidente di Arera, ha dichiarato a tal proposito: “Questa riforma, attesa da lungo tempo, rappresenta un’evoluzione della Bolletta 2.0 introdotta nel 2014. Mira a rendere le informazioni più chiare e semplici, valorizzando il ruolo dei consumatori, permettendo loro di monitorare i consumi, le scelte di efficienza energetica e di confrontare le offerte sul mercato“. Dopo l’abbassamento del prezzo del canone Rai con 20 euro in meno, un’altra grande iniziativa a favore dei consumatori.

Bolletta in versione scontrino, come sarà?

Insomma, la data da segnare in calendario è il primo luglio del 2025, quando gli italiani dovranno confrontarsi con una bolletta più chiara e facile da leggere. Ma come sarà precisamente? La bolletta presenterà un frontespizio unificato, nel quale saranno presenti in prima pagina l’importo da pagare e le informazioni essenziali del cliente, oltre al tipo di servizio e al contratto di fornitura.

L’elemento più innovativo però sarà senza dubbio il cosiddetto scontrino energia, ossia la parte dedicata al costo in base agli effettivi consumi. Isaranno suddivisi in “quota consumi”, “quota fissa” e “quota potenza” per l’energia elettrica.

Separatamente i consumatori troveranno in bolletta altre informazioni come IVA, accise, eventuali bonus, altri addebiti e il canone RAI. Il documento riporterà inoltre un box offerta nel quale sarà specificato il tipo di contratto sottoscritto dal cliente con il fornitore. Infine, ci sarà una quarta e ultima parte dedicata agli elementi informativi essenziali, come informazioni tecniche sulla fornitura, lo storico, la potenza massima rilevata, lo stato dei pagamenti e altri dettagli ancora. Insomma, non mancheranno le novità per la nuova bolletta di luce e gas, la quale sarà disponibile in formato standard con tanto di QR Code per approfondire tutte le altre informazioni importanti. Interessante anche l’aggiunta di un glossario, nel quale saranno definiti alcuni termini e che dovrà essere necessariamente riportato da ogni forniture sul proprio documento da inviare al cliente.

I punti più importanti