Bitcoin Hash Power (BHP) disponibile all’acquisto sul Launchpad di Cryptosmart

Le criptovalute hanno segnato rialzi consistenti quest’anno. Cryptosmart è la piattaforma exchange con sede in Italia, per l’esattezza a Perugia, fondata e gestita da imprenditori italiani. Sul suo Launchpad è adesso disponibile Bitcoin Hash Power, in sigla BHP. Di cosa si tratta? Parliamo di un token che consente a tutti i possessori di partecipare al “mining” di Bitcoin e generarne blocchi sulla blockchain, l’infrastruttura tecnologica sottostante. In cambio, essi otterranno la dovuta ricompensa in Bitcoin sul proprio wallet.

E come funziona? L’utente acquista un BHP, cioè anche la capacità di produrre 1 Terahash di Bitcoin. Questi possono essere messi in staking in una delle mining farm di IBX dislocate in paesi come Irlanda, Stati Uniti e Canada. Queste sono caratterizzate da bassi costi di energia elettrica e anche basse temperature, condizioni ideali per il “mining”, il quale richiede complessi calcoli computazionali e, quindi, consumi intensivi di energia che rischiano di surriscaldare i dispositivi elettronici attraverso cui tali calcoli vengono compiuti.

I BHP possono essere riscattati per ricevere il miner sottostante, il quale va inviato in una delle mining farm prescelta. Tale operazione è possibile se si posseggono tanti token BHP quanti sono i Terahash del miner. BHP utilizza diversi modelli di miner, tra cui Antminer XP 140T, S19 pro110T, S19J 104T, S19J100T e Avalon 1246 90T.

Su Cryptosmart possibili guadagni tramite BHP

Nelle ultime settimane la blockchain di Bitcoin è stata oggetto di numerose transazioni di BRC-20, un nuovo token che consente tra le altre cose ai possessori di scambiarsi monete digitali senza passare per intermediari esterni. L’esplosione della domanda ha provocato il boom delle commissioni richieste per effettuare le transazioni per ogni singolo blocco.

E ciò sta creando nuove opportunità di guadagno per i miners. Essi potranno non solo ricevere una ricompensa partecipando alla generazione del blocco, ma anche tramite le transazioni.

La blockchain può essere considerata un grande registro digitale nel quale si possono seguire le transazioni effettuate tramite criptovalute. E queste non potranno mai essere cancellate. Ogni transazione è contraddistinta da un codice alfanumerico che preserva sempre la privacy delle parti che si scambiano token. Trasparenza e completa informazione sono i tratti caratteristici di questa infrastruttura.

Nel caso dei BHP è possibile verificarne la corrispondenza ai Terahash di un miner confrontando i token coniati all’indirizzo dello smart contract del token ERC20 BHP con l’hashrate totale dei miners che supportano i token BHP. E’ possibile verificare sul sito www.bitcoinhash.io/transparency la corrispondenza 1:1 in tempo reale tra l’hashrate totale dei miners IBX e i token BHP rilasciati sulla blockchain.