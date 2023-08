Assicurazioni: facciamo il punto sulle polizze più richieste online

In seguito alla fase di trasformazione che negli ultimi anni ha interessato il settore assicurativo, un’importante fetta di consumatori ha trasferito online quel classico processo di adesione che solo fino a qualche tempo fa avveniva presso le filiali fisiche.

Tutto ciò, come confermano i risultati del report Insurtech Investment Index stilato da Italian Insurtech Association con l’Osservatorio Fintech & Insurtech, ha innescato un vero e proprio cambio di rotta, di cui oggi possono beneficiare tutti i rami assicurativi.

In particolare, analizzando i dati dello studio, le polizze online più sottoscritte da chi opta prevalentemente per i canali digitali sono quelle basate sull’embedded insurance, ovvero quel modello che prevede la sottoscrizione del prodotto assicurativo contemporaneamente all’acquisto del bene da tutelare.

Il trend è in crescita anche per quello che riguarda le polizze tradizionali, con una domanda in costante aumento in particolare per RC Auto e moto e per assicurazioni casa, le prime sottoscritte online nel 55% dei casi, le seconde stipulate in digitale dal 52% dei consumatori.



Perché le polizze online?

Chi oggi sceglie una polizza digitale lo fa perché sa di poter contare su una formula all’avanguardia e competitiva, come nel caso delle assicurazioni online Verti, compagnia che fa riferimento alla solidità del Gruppo MAPFRE, realtà leader del settore a livello internazionale.

In particolare, Verti mette a disposizione una serie di proposte veloci e completamente digitali che comprendono polizze casa, auto, moto e furgone, personalizzabili con una vasta gamma di garanzie accessorie.

Un aspetto, quest’ultimo, che permette alle polizze online di soddisfare in tempi rapidi e con grande facilità una domanda sempre più ingente e differenziata.



Polizze online: quali vantaggi con la digitalizzazione

Le polizze online consentono ai sottoscrittori di visualizzare e gestire ogni aspetto del prodotto assicurativo in modo completamente indipendente.

Per esempio, con una RCA online o una polizza casa online, in seguito a una collisione o al verificarsi di un imprevisto domestico, si può aprire una pratica sinistri via web, caricare i documenti necessari e monitorare l’avanzamento della gestione del sinistro.

Processi completamente digitali, basati su interfacce evolute e tecnologicamente avanzate, assicurano inoltre una più rapida elaborazione del flusso di dati, garantendo la formulazione di preventivi assicurativi online veloci, calcolati su misura delle specifiche necessità del sottoscrittore.

Il preventivo può essere modificato in completa autonomia, integrando alla copertura base, una o più garanzie accessorie. Una vasta gamma di soluzioni che rendono la copertura molto più ampia prevedendo, nel caso di polizze auto e moto, ulteriori tutele per i conducenti e i passeggeri, in caso di polizze casa, al fabbricato e alla famiglia.

È possibile adoperare i canali virtuali per ogni genere di operazione: dalla sospensione e riattivazione della polizza, al cambio auto o residenza, fino alla sospensione o al rinnovo del contratto. In quest’ultimo caso, con l’ulteriore vantaggio di ricevere da parte della compagnia, con qualche settimana di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, il nuovo preventivo, che può essere valutato in tutta calma prima della sottoscrizione.

Scegliendo una polizza online si può, infine, beneficiare di sistemi di sicurezza all’avanguardia e affidarsi a infrastrutture inattaccabili che consentono di acquistare o rinnovare un prodotto tramite i più comuni metodi di pagamento – in genere carte di credito o PayPal – con la garanzia di fruire sempre di transazioni criptate e del tutto protette da ogni genere di rischio.