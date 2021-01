Aec è l’acronimo con cui viene conosciuta nel mondo della finanza Amazon Europe Core, vale a dire la superholding europea dell’azienda di Jeff Bezos. In un interessante approfondimento pubblicato sulla versione digitale del Corriere dal giornalista Mario Gerevini, si è fatto il punto sui numeri portentosi di quella che è stata già ribattezzata simpaticamente come la mamma di Amazon Eu, che a sua volta rappresenta per il gruppo statunitense con base a Seattle il braccio operativo nel Vecchio Continente. Nel nostro articolo odierno presenteremo quelli che sono i numeri collegati ad Amazon Europe Core, senza dimenticare le aziende italiane che sono incluse nella holding europea di Amazon in grado di generare un fatturato complessivo dal valore superiore a più di un miliardo.

I numeri di Amazon Europe Core

Nell’approfondimento del Corriere, i numeri di Amazon Europe Core vengono snocciolati tutti all’inizio. Gli asset totali corrispondono a oltre 15 miliardi di euro, i ricavi ammontano invece a 7,7 miliardi, mentre gli utili sono poco meno di 1 miliardo (981 milioni), contando inoltre le tasse pagate per un valore complessivo di 230 milioni. Un ultimo numero per comprendere la bocca di fuoco di Amazon: cinque miliardi in contanti a disposizione.

Le società italiane a capo di Aec che generano un fatturato di oltre un miliardo

Amazon Online Italy, Amazon Transport e Amazon Logistica sono le tre aziende italiane più importanti controllate da Amazon Europe Core, e insieme ad altre quattro società contribuiscono a un fatturato agglomerato pari a 1 miliardo di euro. Nello specifico, Amazon Transport genera 385 milioni di fatturato, con 4 milioni di utili. Amazon Online Italy invece produce 210 milioni di ricavi, con un utile di poco inferiore al milione. Chi fa meglio di tutti a livello di utili è proprio Amazon Logistica, con un ricavo da 366 milioni e utili pari a 13 milioni di euro.

