Ecco le novità delle pensioni 2026: misure nuove in arrivo o cambia solo il nome?

Oggi non è ancora possibile dire con certezza cosa accadrà alle pensioni nel 2026, perché mancano ancora le manovre di bilancio, i pacchetti previdenziali e le indicazioni ufficiali del governo. Considerando che la notizia più attesa è quella relativa alla sterilizzazione dell’aumento dei requisiti di accesso previsto per il 2027, che l’esecutivo dovrebbe introdurre con un decreto, appare evidente che il 2026 sarà con ogni probabilità un anno di transizione.

A rafforzare questa ipotesi c’è il fatto che il governo Meloni ha promesso di intervenire sul sistema previdenziale entro la fine della legislatura, prevista per il 2027. Tuttavia, alla luce di alcune evidenze – e di diverse indiscrezioni che filtrano dalla politica – qualcosa potrebbe comunque cambiare nel 2026, a partire dalla conferma o meno delle misure attualmente in vigore, fino all’introduzione di nuovi strumenti previdenziali.

Le novità delle pensioni 2026: misure nuove in arrivo o solo un cambio di nome?

In assenza di una vera riforma del sistema previdenziale, si andrà con ogni probabilità verso la proroga delle misure già esistenti, come accaduto anche nel 2024. A dicembre, con la legge di bilancio, il governo confermò infatti:

Ape Sociale

Opzione Donna

Quota 103

Lo stesso schema potrebbe essere adottato anche per il 2026, ma permangono forti dubbi sulla riconferma di Quota 103, per due motivi:

Bassa adesione da parte dei lavoratori Sovrapposizione con la Quota 41 flessibile, una misura in fase di discussione

Dalla Quota 103 alla Quota 41 flessibile: cosa cambierebbe davvero?

Il progetto della Quota 41 per tutti è in discussione da tempo. Ma non è mai stato attuato a causa dei costi elevati che comporterebbe per le casse dello Stato. Consentire il pensionamento con 41 anni di contributi per tutti, senza vincoli anagrafici, supererebbe di fatto l’attuale pensione anticipata ordinaria, che sarebbe soppiantata da questa misura, a meno di limitazioni e penalizzazioni.

Ed è proprio su questi elementi – calcolo interamente contributivo, assenza di finestre di uscita agevolate, assenza di vincoli anagrafici – che la proposta della Quota 41 flessibile sembra trovare maggiore spazio.

Se strutturata come misura basata su 41 anni di contributi con calcolo interamente contributivo, Quota 41 flessibile andrebbe a sovrapporsi a Quota 103. Con una differenza cruciale: l’assenza del vincolo dei 62 anni di età, previsto invece da Quota 103.

Pensioni 2026: come potrebbe aprirsi l’anno

Nel 2026 potremmo assistere all’introduzione di una nuova misura. Ma di fatto si tratterebbe di un’evoluzione (o rinomina) della Quota 103, da cui sarebbe semplicemente rimosso il requisito anagrafico. Un’altra soluzione-tampone, che non risolverebbe strutturalmente i problemi del sistema pensionistico.

La proroga di Quota 103 resta quindi incerta: le possibilità di conferma sono scarse. Così come quelle per Opzione Donna, misura sempre meno appetibile da quando è stata limitata solo ad alcune categorie di lavoratrici.

Ape Sociale 2026: la misura che potrebbe resistere

Diverso il caso dell’Ape Sociale, che continua a registrare buoni livelli di adesione e conferma il proprio appeal. La sua chiusura appare improbabile, a meno che non sia approvata una riforma complessiva del sistema previdenziale o introdotti strumenti alternativi.

Con i suoi 63 anni e 5 mesi di età anagrafica, l’Ape Sociale sembra destinata a restare attiva anche nel 2026.