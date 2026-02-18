La legge quadro sull’invalidità, nota come legge 104, rappresenta il principale riferimento normativo in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità. Si tratta di un insieme articolato di tutele e agevolazioni pensate per ridurre le disuguaglianze e favorire l’inclusione. Se è vero che della legge 104 si parla spesso, è altrettanto vero che non tutte le opportunità previste sono realmente conosciute, e molti diritti restano inutilizzati per semplice mancanza di informazione.

Ecco alcune agevolazioni che la legge 104 offre, e spesso sono diritti poco conosciuti

Grazie alla legge 104, non solo la persona con disabilità ma anche i familiari che se ne prendono cura possono beneficiare di specifiche agevolazioni.

Dal punto di vista previdenziale, ad esempio, invalidi e caregiver hanno la possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro.

Misure come l’Ape sociale e la Quota 41 per lavoratori precoci prevedono infatti canali dedicati agli invalidi con una percentuale almeno pari al 74% e ai caregiver familiari.

È però fondamentale prestare attenzione alla definizione di caregiver prevista dalla normativa. Possono accedere ai benefici previdenziali solo coloro che assistono il coniuge, un parente di primo grado oppure, in casi specifici, un parente o affine di secondo grado. Inoltre, è richiesto che caregiver e persona disabile convivano nella stessa abitazione, con identico numero civico, da almeno sei mesi.

Le due misure restano operative anche nel 2026. L’Ape sociale consente l’uscita dal lavoro a partire dai 63 anni e 5 mesi, con almeno 30 anni di contributi. La Quota 41 precoci, invece, permette il pensionamento con 41 anni di contributi, senza limiti anagrafici, a condizione di aver versato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni.

Agevolazioni, vantaggi e poi? Ecco la mappa degli aiuti

I titolari di legge 104, così come i familiari che hanno il disabile fiscalmente a carico, possono accedere a numerose agevolazioni legate all’acquisto e al mantenimento dell’automobile.

Tra le principali rientra l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto del veicolo, riconosciuta per un solo mezzo ogni quattro anni. A questa si aggiunge la detrazione IRPEF del 19%, fruibile nel modello 730 o nel modello Redditi, che consente un significativo abbattimento dell’imposta dovuta.

Sempre in ambito automobilistico, è prevista l’esenzione dall’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), dovuta in caso di passaggio di proprietà e iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Trattandosi di un’imposta provinciale, l’importo e le modalità di applicazione — così come l’esenzione — possono variare da Regione a Regione.

Tra le agevolazioni che la legge 104 offre anche quelle sul diritto allo studio

La legge 104 prevede importanti agevolazioni anche in materia di istruzione. In molti casi, gli studenti con disabilità possono beneficiare dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, in particolare quelle dovute dopo l’obbligo scolastico, come avviene dal terzo anno delle scuole superiori.

Le modalità di applicazione dipendono spesso dall’Istituto scolastico e dalla Regione, e talvolta sono subordinate al possesso di un ISEE entro determinati limiti.

Anche in ambito universitario sono previste riduzioni o esenzioni dalle tasse per gli studenti con disabilità.

In linea generale, a livello nazionale, sono riconosciute agevolazioni per soggetti con invalidità pari o superiore al 66%. Oltre a specifiche esenzioni per gli studenti figli di titolari di pensione di inabilità. Tuttavia, anche in questo caso, l’applicazione concreta delle misure può variare in base all’Ateneo e alla Regione di riferimento.