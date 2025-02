Divieto di cumulo redditi con Quota 100: è tutto nella mani della Corte Costituzionale

La recente Ordinanza n. 30 della Sezione Lavoro del Tribunale di Ravenna, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 26 febbraio 2025, ha sollevato una questione di particolare rilevanza in merito alla disciplina del cumulo tra la pensione anticipata “Quota 100” e i redditi da lavoro.

Il Tribunale ha deciso di rimettere alla Corte Costituzionale l’esame sulla legittimità del divieto di cumulo, attualmente imposto ai titolari di questo trattamento previdenziale.

Il divieto di cumulo in Quota 100e le sue eccezioni

La normativa vigente prevede che chi percepisce la pensione anticipata con il meccanismo di “Quota 100” (38 anni di contributi e 62 anni di età) non possa svolgere attività lavorativa dipendente o autonoma senza incorrere in sanzioni.

Un’unica eccezione è ammessa: i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché non superino il limite di 5.000 euro lordi annui. Oltre questa soglia, il divieto resta assoluto, con conseguenze significative per i pensionati che dovessero violarlo.

L’interpretazione della Corte di Cassazione

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, recepita dal Tribunale di Ravenna, il mancato rispetto del divieto di cumulo comporta una sanzione severa. Chi percepisce la pensione anticipata e contemporaneamente svolge un’attività lavorativa soggetta al divieto rischia la perdita integrale dell’assegno previdenziale non solo per i mesi in cui ha lavorato, ma per l’intero anno solare di riferimento.

Questa interpretazione, che si basa sulla pronuncia della Cassazione n. 30994/2024, è stata considerata un principio di diritto vincolante, non superabile dal giudice ordinario. Tuttavia, la rigidità di questa norma ha sollevato perplessità, portando il Tribunale di Ravenna a interpellare la Corte Costituzionale.

Le questioni di legittimità costituzionale

L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale evidenzia alcune criticità del divieto di cumulo. In particolare, si pone il dubbio se la norma sia compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali dei pensionati.

L’esclusione totale dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, salvo la limitata eccezione del lavoro occasionale, potrebbe risultare eccessivamente restrittiva e penalizzante per chi, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata, desidera continuare a svolgere un’attività lavorativa.

Cumulo in Quota 100: l’importanza della decisione della Corte Costituzionale

Il pronunciamento della Corte Costituzionale avrà un impatto significativo sul sistema previdenziale italiano. Un’eventuale dichiarazione di illegittimità del divieto di cumulo potrebbe aprire la strada a una revisione della disciplina, consentendo ai pensionati di “Quota 100” una maggiore flessibilità nel combinare pensione e redditi da lavoro.

D’altro canto, se la Corte dovesse confermare la costituzionalità della norma, i pensionati dovranno attenersi rigidamente ai limiti imposti, evitando qualsiasi forma di attività lavorativa non occasionale per non incorrere nella revoca della pensione.

Riassumendo