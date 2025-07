Dichiarazione redditi pensionato all’estero: possibile usare il Modello 730?

La dichiarazione dei redditi è l’appuntamento annuale con il fisco che interessa milioni e milioni di contribuenti italiani. Al fisco bisogna dichiarare sia i redditi prodotti in Italia sia quelli prodotti all’estero. E se un soggetto risiede all’estero e prodotti redditi in Italia deve dichiarare qui i redditi prodotto nel nostro Paese.

In redazione è giunto un quesito.

“Salve, sono residente fuori dall’Italia ma percepisco la pensione dall’Italia e ho in Italia anche diverse proprietà immobiliari da cui percepisco l’affitto mensile. Ho solo la pensione e queste proprietà. Dovrei, quindi, fare la dichiarazione dei redditi li in Italia. Posso usare il Modello 730 indicando l’INPS come sostituto d’imposta?”

I vantaggi del 730 con il sostituto d’imposta

La dichiarazione redditi Italia è fatta tramite il Modello 730 oppure il Modello Redditi.

Non tutti possono utilizzare il 730. Ad esempio, non possono utilizzarlo chi ha partita IVA o chi deve dichiarare specifici redditi dichiarabili sono per il tramite del Modello Redditi.

La sostanziale differenza sta nel fatto che nel 730 è possibile indicare il sostituto d’imposta che poi farà l’operazione di conguaglio del risultato di liquidazione del modello stesso. Ossia, la trattenuta (se a debito d’imposta) oppure il rimborso (se a credito) sulla busta paga (se dipendente) o cedolino pensione (se pensionato).

Senza sostituto

Da qualche anno il legislatore permette di fare il 730 anche a soggetti che pur avendo il sostituto d’imposta, decidono di non indicarlo. In questo caso:

se a debito d’imposta, il contribuente versa in autonomia l’importo dovuto con Modello F24;

se a credito (e non chiesto a compensazione), il contribuente riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia Entrate.

In caso di dichiarazione con Modello Redditi Persone Fisiche, le operazioni di conguaglio seguono le regole appena viste per il 730 senza sostituto d’imposta.

Le scadenze di presentazione

Diverse sono anche le scadenze. Ad esempio, con riferimento al Modello 730/2025 (anno d’imposta 2024), il termine ultimo di presentazione è fissato al 30 settembre 2025. La scadenza vale sia in caso di 730 senza sostituto che con sostituto.

Per il Modello Redditi Persone Fisiche 2025 (anno d’imposta 2024), la scadenza ultima per la presentazione è stabilita (salvo proroghe) al 31 ottobre 2025.

Pensionato italiano all’estero: 730 o Modello Redditi?

Per rispondere al quesito del lettore, in soccorso arrivano le istruzioni ministeriali alla dichiarazione redditi. Qui, testualmente si legge che

I contribuenti che nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi non sono fiscalmente residenti in Italia devono utilizzare il modello Redditi PF, indicando nel frontespizio la condizione di residente all’estero. In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia o in entrambi i Paesi, i titolari di pensione non residenti devono compilare la prima sezione del quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche, con i redditi di pensione ricevuti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni di soggetti esteri in Italia, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività.

Pertanto, il lettore non può fare il 730/2025 (anno d’imposta 2024) se nel 2025 stesso ovvero nel 2024, non ha residenza “fiscale” nel nostro paese.

A questo proposito ricordiamo che un soggetto si ritiene fiscalmente residente in Italia laddove nell’anno d’imposta ha qui la residenza/domicilio per almeno 183 giorni (184 giorni se anno bisestile).