Se passerà la linea che prevede l’equiparazione delle regole delle pensioni contributive anche ai misti, potremmo assistere a un cambiamento ben più profondo della semplice apertura alla pensione a 64 anni per i misti. Un’armonizzazione così netta, che porterebbe a equiparare retributivi, misti e contributivi, determinerebbe infatti il passaggio automatico alla pensione a 71 anni per tutti.

In questo scenario, molti lavoratori che oggi, non potendo accedere alla pensione a 67 anni, sono costretti a richiedere l’assegno sociale, potrebbero finalmente essere salvaguardati.

Dal 2026 addio all’assegno sociale: pensione di vecchiaia per tutti

Dal 2026 potrebbe diventare possibile andare in pensione a 64 anni anche per chi oggi non può farlo perché non rientra nella categoria dei “contributivi puri”.

Infatti, chi aveva già versamenti prima del 31 dicembre 1995 non può oggi accedere alla pensione a 64 anni con 20 anni di contributi: questa misura è riservata esclusivamente a chi rientra nel sistema contributivo puro. Ma le regole potrebbero cambiare: le ultime ipotesi vanno verso un’equiparazione piena.

Se così fosse, anche i misti avrebbero accesso a questa possibilità. E ciò aprirebbe la strada a una uniformità totale tra chi ha iniziato a versare prima del 1996 e chi lo ha fatto successivamente.

Disparità di trattamento da eliminare: cosa non funziona nelle pensioni

Anche la Consulta si è espressa recentemente, dichiarando incostituzionali alcune norme previdenziali che penalizzano gli invalidi contributivi puri rispetto a chi ha versato prima del 1995. La Corte Costituzionale ha infatti stabilito che anche gli invalidi hanno diritto alle maggiorazioni e all’integrazione al trattamento minimo.

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova.

Se tutti i lavoratori venissero considerati allo stesso modo, anche la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni potrebbe diventare realtà per tutti.

Ciò significherebbe che chi non riesce a maturare il diritto alla pensione a 67 anni, a 71 anni potrebbe comunque accedervi, bastando solo 5 anni di contributi e senza limiti di importo. Oggi, questa opportunità è riservata soltanto ai contributivi puri.

Contributi, pensione e assegno sociale: cosa potrebbe accadere

Oggi chi a 67 anni non raggiunge i 20 anni minimi di contribuzione o non arriva a una pensione pari all’assegno sociale, non può far altro che chiedere l’assegno sociale, che non richiede contributi ma è legato a requisiti reddituali.

Il problema è che chi ha iniziato a versare dopo il 1995 può accedere alla pensione a 71 anni. Mentre chi ha versato prima non ha questa possibilità. Di conseguenza, molti contribuenti con meno di 20 anni di versamenti restano esclusi dalla pensione, vedendo i propri contributi di fatto inutilizzati. E dovendo ripiegare sull’assegno sociale, che però può decadere se si superano determinate soglie di reddito.

Con le nuove regole, invece, sarebbe possibile dire addio all’assegno sociale. A 71 anni tutti potrebbero andare in pensione, anche con soli 5 anni di contributi, evitando così di restare senza alcuna prestazione.