Controlli fiscali sulle detrazioni: per quanto tempo vanno conservati i documenti prova

Per quanto tempo conservare i documenti da esibire in caso di controlli fiscali sulle detrazioni? Come canta Elisa con il brano Una poesia anche per te: “E dare tutto e dare tanto, quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà. Questo nodo lo sciolga il sole come sa fare con la neve”.

Parole che molti contribuenti potrebbero parafrasare e dedicare al Fisco. Questo perché sono tanti gli adempimenti fiscali che ognuno di noi deve fare e che possono essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti.

Al fine di evitare di dover fare i conti con possibili inconvenienti è necessario tenere traccia dei vari pagamenti e operazioni effettuate.

Ma non solo, è fondamentale tenere conto anche dei termini dell’accertamento fiscale. Questo perché una volta trascorso un certo lasso temporale decade il diritto di accertamento. Ma di quali si tratta?

Fisco, quali sono i termini per l’avviso di accertamento

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, l’Agenzia delle Entrate deve provvedere a notificare gli avvisi di accertamento entro un certo lasso temporale, pena la decadenza del diritto stesso di accertamento.

Entrando nei dettagli, come sottolineato dall’articolo 43 del DPR numero 600 del 29 settembre 1973, il Fisco deve notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla , invece, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. Fino alla scadenza dei termini poc’anzi citati, viene sottolineato:

“l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte”.

Se l’Agenzia delle Entrate non invia l’avviso entro i termini stabiliti, il contribuente non è più soggetto a controlli per l’anno di imposta di riferimento. Nel momento in cui si riceve un avviso di accertamento, pertanto, si consiglia di controllare i termini previsti dalla Legge. Nel caso in cui il Fisco abbia oltrepassato tali limiti, allora il contribuente può contestare l’accertamento.

Controlli fiscali sulle detrazioni: per quanto tempo devono essere conservati i documenti prova

Una volta appreso quali sono i termini dell’accertamento fiscale, è bene sapere per quanto tempo bisogna conservare i documenti da presentare in caso di controlli. Ebbene, in base all’articolo 2220 del Codice Civile si devono conservare i documenti contabili per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Non mancano comunque le novità. In particolare, in base a quanto previsto dalla sentenza della Cassazione numero 4638 del 2024, la documentazione inerente i vantaggi fiscali, come ad esempio delle ad agevolazioni fiscali, deve essere conservata per un periodo di tempo anche superiore ai dieci anni.

Ne consegue che un soggetto che beneficia di agevolazioni fiscali, come le detrazioni, deve conservare i documenti prova per un lasso temporale più lungo. Fa eccezione il caso in cui non avvenga un accertamento fiscale prima della scadenza dei dieci anni.