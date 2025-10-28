Dopo quanto stabilito nella manovra di Bilancio dal governo, è ormai più chiaro cosa serve per andare in pensione nel 2026.

Chi si aspettava una riforma delle pensioni può mettersi l’anima in pace: le regole non cambiano, e anzi, le opzioni per il pensionamento si riducono.

Resta il fatto che ogni misura a disposizione dei contribuenti parte dal solito doppio requisito anagrafico e contributivo.

Età e contributi restano le costanti del sistema previdenziale, con pochissime eccezioni.

Misure di pensionamento senza contributi non esistono — a meno di considerare pensione l’assegno sociale, che richiede solo 67 anni di età e il rispetto dei limiti reddituali.



Le uniche misure senza vincoli anagrafici precisi restano la pensione anticipata ordinaria e la pensione dei precoci con quota 41.

Ma allora, con che età e quanti contributi si può andare in pensione nel 2026?

Una domanda sempre più frequente, soprattutto dopo le novità della recente manovra finanziaria.

Con che età e quanti contributi si può andare in pensione nel 2026

Ricapitolando, per le pensioni senza limiti di età bisogna guardare solo a due misure: quota 41 precoci e pensione anticipata ordinaria.

Quota 41 precoci: servono 41 anni di contributi , di cui almeno uno versato (anche non continuativamente) prima dei 19 anni di età , e l’appartenenza a specifiche categorie tutelate : invalidi, disoccupati, caregiver, lavoratori usuranti o impiegati in lavori gravosi.

servono , di cui , e l’appartenenza a specifiche : invalidi, disoccupati, caregiver, lavoratori usuranti o impiegati in lavori gravosi. Pensione anticipata ordinaria: per gli uomini servono 42 anni e 10 mesi di versamenti, mentre per le donne 41 anni e 10 mesi.

Senza contributi, invece, esiste solo l’assegno sociale, accessibile con almeno 67 anni di età e un reddito annuo non superiore all’importo dell’assegno stesso (o al doppio per chi è coniugato).

Come uscire dal lavoro nel 2026 dopo la legge di Bilancio

Per rispondere alla domanda “con che età e quanti contributi si può andare in pensione nel 2026”, bisogna considerare che ogni misura segue un proprio doppio binario di requisiti.

Pensione di vecchiaia contributiva: nel 2026 serviranno almeno 71 anni di età e 5 anni di contributi . È riservata a chi non ha mai versato contributi nel sistema retributivo (cioè prima del 1996).

nel 2026 serviranno e . È riservata a chi (cioè prima del 1996). Pensione di vecchiaia ordinaria: richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di versamenti . Per i contributivi puri (post 1995) è necessario anche che l’importo maturato non sia inferiore all’assegno sociale .

richiede . Per i è necessario anche che l’importo maturato . Pensione anticipata contributiva: possibile con 20 anni di versamenti e 64 anni di età, purché l’importo della pensione sia almeno tre volte l’assegno sociale.

Sono previste riduzioni per le donne:

con un figlio , è sufficiente un trattamento pari a 2,8 volte l’assegno sociale ;

, è sufficiente un trattamento pari a ; con due o più figli, bastano 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale.

Ecco la risposta alla domanda: con che età e quanti contributi si può andare in pensione nel 2026

Nel 2026, raggiungendo quota 97,6, con almeno 35 anni di contributi e 61 anni e 7 mesi di età, sarà possibile accedere allo scivolo per lavori usuranti.

La misura è destinata ai lavoratori notturni, a chi svolge attività usuranti, agli operai delle catene di montaggio e ai conducenti di mezzi pubblici.

Nella legge di Bilancio, mentre Opzione Donna e Quota 103 vengono definitivamente cessate, l’Ape Sociale è confermata.

Pertanto, nel 2026 potranno ancora accedere al pensionamento: