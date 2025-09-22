Comunicazione ENEA per bonus edilizi, 90 giorni al termine: deadline fissata al 29 settembre 2025

Ormai dal 30 giugno 2025 è operativo il nuovo portale ENEA per la trasmissione delle informazioni relative agli interventi edilizi che beneficiano delle agevolazioni fiscali.

Si è trattato di un aggiornamento significativo, pensato per adeguare gli strumenti digitali alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025. L’obiettivo è semplificare e uniformare le procedure di invio dei dati per chi ha effettuato lavori di efficientamento energetico o ristrutturazione.

Un portale ENEA rinnovato per Ecobonus e Bonus Casa

Il sito, raggiungibile all’indirizzo bonusfiscali.enea.it, diventa finalmente il punto di riferimento unico per la gestione delle pratiche collegate ai principali incentivi edilizi:

Ecobonus, previsto dalla legge 296/2006 e dal Decreto Legge 63/2013 (art. 14), rivolto a chi esegue interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Bonus Casa, disciplinato dal DPR 917/86 (art. 16-bis) e dallo stesso DL 63/2013 (art. 16), destinato alle ristrutturazioni edilizie che danno diritto a detrazioni fiscali.

L’aggiornamento del portale consente di allineare le procedure ai cambiamenti normativi della manovra 2025 e garantisce maggiore chiarezza nell’invio delle pratiche. La comunicazione ENEA diventa così uno strumento essenziale per regolarizzare gli interventi agevolati e assicurarsi l’accesso ai benefici fiscali.

Successivamente è stato aggiornato e attivato anche il portale ENEA dedicato al superbonus.

Scadenze e regole sui 90 giorni

Uno degli aspetti più rilevanti introdotti riguarda il calcolo dei termini per la trasmissione dei dati. ENEA ha precisato che il conteggio dei 90 giorni utili per l’invio decorre proprio dalla data di riattivazione del portale, ossia dal 30 giugno 2025, nei seguenti casi:

lavori conclusi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025: per tutti gli interventi ultimati in questo intervallo, la scadenza è fissata a 90 giorni dalla messa online del portale;

interventi chiusi nel 2024 con spese detraibili pagate nel 2025: anche per queste situazioni, il termine inizia a decorrere dal 30 giugno 2025.

Di conseguenza, il prossimo 29 settembre 2025 rappresenta il giorno ultimo entro il quale è possibile inviare i dati mancanti. Questa termine permette di sanare eventuali ritardi accumulati a causa della sospensione del servizio e di adeguarsi alle nuove regole senza compromettere in nessun modo il diritto alle detrazioni.

Accesso al portale per la comunicazione ENEA: SPID o CIE obbligatori

Per utilizzare il servizio sul portale ENEA, è necessario disporre di credenziali digitali valide. L’ENEA ha stabilito che l’accesso avviene esclusivamente tramite:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Questa scelta garantisce la sicurezza e la tracciabilità delle operazioni, riservando l’invio delle comunicazioni solo a utenti identificati in maniera certa. Senza SPID o CIE attivi non è dunque possibile accedere al portale e completare le procedure.

Riassumendo