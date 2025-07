Diverse sono le novità sugli immobili spiegate nella guida dell’Agenzia delle Entrate. Come canta Malika Ayane con il brano Ricomincio da qui: “Forse sarà la libertà, mi guarderai e vedrai una. Eppure non sarò sola, una novità sarà e mi porterà a non fermarmi mai, non voltarmi mai, non pentirmi mai. Solo il cielo avrò sopra di me, solo il cielo avrò sopra di me, ricomincio da qui”. Parole che sembrano risuonare anche nel percorso di chi affronta un cambiamento, una nuova scelta, come ad esempio quella di vendere o acquistare una casa.

Un’operazione che porta con sé emozioni, responsabilità e, non da ultimo, regole da conoscere. A tal proposito, per chi si muove nel complesso mondo delle compravendite immobiliari, interesserà sapere che ad oggi vi è una nuova bussola a cui far riferimento, ovvero la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un documento chiaro e dettagliato, pensato per aiutare cittadini, contribuenti e professionisti a orientarsi tra norme, aliquote e agevolazioni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cessione immobili e tasse: tutte le novità nella guida aggiornata delle Entrate

Come riportato su Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, è stata aggiornata la guida ai servizi messi in campo dall’ente. Entrando nei dettagli si tratta di un documento sintetico ma completo che illustra strumenti, modalità di accesso e funzionalità disponibili per ottenere informazioni su immobili, formalità ipotecarie e dati catastali. In tale aggiornamento non sono presenti novità dirette sulle tasse legate agli immobili, come ad esempio imposte sulla cessione, IMU, imposta di registro o plusvalenze.

Tuttavia alcune di queste informazioni, come ad esempio visure e rendite catastali, possono essere utili indirettamente per calcolare o verificare tasse sugli immobili, quali l’IMU, la TASI o l’imposta di registro. Questo poiché la rendita catastale è uno degli elementi utilizzati per determinare la base imponibile. Entrando nei dettagli il focus del documento riguarda prevalentemente l’accesso ai dati catastali e ipotecari, i servizi digitali disponibili per la consultazione e richiesta dei certificati, oltre alla nuova cartografia catastale in formato vettoriale.

I servizi dell’Agenzia delle Entrate

Tra le principali novità introdotte spicca la possibilità di richiedere le visure catastali online anche per immobili non propri. Il servizio è ora gratuito in modalità telematica sia per i fabbricati di cui si è titolari, sia per quelli intestati ad altri. Resta invece a pagamento, la visura se non si è proprietari, la richiesta effettuata allo sportello fisico. Aumentano anche le informazioni accessibili senza credenziali. Oltre alla consistenza e alla rendita catastale, infatti, attraverso il servizio gratuito “Consultazione rendite catastali” è possibile ottenere anche dati come indirizzo dell’immobile, ma anche zona censuaria, categoria e classe dell’immobile.

Sul fronte delle ispezioni ipotecarie, la guida è stata arricchita con chiarimenti pratici e indicazioni operative per agevolare i cittadini nei vari passaggi della consultazione. Importanti novità arrivano anche nel settore della cartografia catastale.

Come riportato sempre su Fisco Oggi sono stati introdotti:

“due nuovi servizi di cartografia. In attuazione della direttiva europea “Open data”, infatti, debuttano due funzioni utili a consultare le particelle rappresentate nella cartografia catastale, in formato vettoriale. Nel dettaglio: con il servizio di “ Cartografia catastale WFS ”, basata sullo standard Web Feature Service, molti contenuti delle mappe catastali sono fruibili utilizzando un software GIS (Geographic Information System) o specifiche applicazioni a disposizione dell’utente

”, basata sullo standard Web Feature Service, molti contenuti delle mappe catastali sono fruibili utilizzando un software GIS (Geographic Information System) o specifiche applicazioni a disposizione dell’utente con il servizio di “Download massivo cartografia catastale” l’utente può scaricare in blocco i dati delle particelle rappresentate nella cartografia catastale, per interi ambiti territoriali (nazionale e regionale)”.

Se tutto questo non bastasse, è stata arricchita la sezione della guida inerente le istruzioni per la richiesta dei certificati che rilascia l’Agenzia delle Entrate, tra cui i certificati ipotecari, le copie delle formalità e il certificato catastale. Ogni passaggio è ora spiegato nel dettaglio, con indicazioni pratiche per inoltrare correttamente le richieste. In caso di dubbi si consiglia di consultare la guida ai Servizi dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a luglio del 2025 oppure di rivolgersi ad un esperto del settore come un Caf o Patronato.