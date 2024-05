UniCredit ha emesso sul mercato una nuova serie di 14 Certificati Cash Collect Worst-Of con effetto memoria su panieri di azioni, che arricchiscono la gamma di prodotti già portati in negoziazione sugli MTF di Borsa Italiana nel 2024.

I quattordici prodotti prevedono come sottostanti panieri di azioni italiane, europee e americane, hanno una scadenza a 3 anni (giugno 2027) e pagano un premio mensile condizionato con effetto memoria che va da un minimo dell’0,85% (10,20% annualizzato) a un massimo dell’1,31% (15,72% annualizzato) a seconda dei sottostanti. Le barriere sono fissate al 50%,55% o al 60% del valore iniziale.

I panieri emessi permettono di prendere un posizionamento su diversi titoli del panorama dei mercati mondiali ed europei: a titolo di esempio, è presente un paniere tematico (DE000HD5EZT5) sul settore bancario (Unicredit, Intesa Sanpaolo, BPER e Banco BPM) che paga un rendimento dell’1,16% mensile (13,92% annuo) a fronte di una barriera posta al 55% del valore iniziale, o di un Certificate (DE000HD5EZR9) su titoli legati al settore legato al travel, che vede American Airlines, Lufthansa e Carnival come sottostanti: a fronte di una barriera posta al 55% paga un premio mensile dell’1,06% mensile (12,72% annuo).

Unicredit Certificati: Funzionamento del payoff

I Cash Collect Certificate di Unicredit prevedono, come detto, premi condizionati con effetto memoria e la possibilità di rimborso anticipato già a partire dal sesto mese: a partire da novembre 2024, infatti, se il valore dell’azione sottostante che, all’interno del paniere, ha registrato il rendimento peggiore sarà pari o superiore al valore di rimborso anticipato il Certificate scadrà anticipatamente rimborsando il valore nominale pari a 100 EUR. Per la prima volta, il primo trigger di Autocall è posizionato ad un livello inferiore al valore iniziale e parte dal 95% del valore iniziale.

In queste emissioni è presente l’effetto Fast Step-Down, caratteristica che facilita la possibilità di rimborso anticipato riducendo la soglia di rimborso anticipato del 5% ogni cinque date di osservazione: tale soglia parte infatti dal 95% dello valore iniziale a novembre 2024, dopo cinque mesi sarà pari al 90%, quindi si ridurrà progressivamente sino ad arrivare ad un livello pari al 70% del valore iniziale, corrispondente quindi ad una potenziale performance del sottostante peggiore pari al -30% rispetto al Valore Iniziale.

Al momento della scadenza – ovvero giugno 2027 –, per i Certificate che non dovessero essere scaduti anticipatamente, sono possibili due scenari: 1) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, posta per questa emissione al 50%, 55% o al 60% del Valore Iniziale, il Certificate rimborsa 100 EUR, oltre all’ultimo premio e tutti i premi non pagati in precedenza; 2) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un valore inferiore a 100 EUR, pari alla performance del sottostante peggiore, con una perdita sul capitale investito.

Caratteristiche

A seguire le caratteristiche dei certificati di Unicredit in sintesi:

ISIN’s: DE000HD5EZR9, DE000HD5EZT5, DE000HD5EZU3, DE000HD5EZZ2, DE000HD5F007, DE000HD5F015, DE000HD5EZS7, DE000HD5EZV1, DE000HD5EZQ1, DE000HD5EZW9, DE000HD5EZX7, DE000HD5EZN8, DE000HD5EZP3, DE000HD5EZY5