Oggi presentiamo un certificato di tipo Credit Linked emesso da Leonteq, il cui funzionamento è praticamente uguale a quello di un bond legato legato a potenziali eventi di credito dell’Entità di Riferimento.

Il prodotto è collegato quindi al merito di credito di Petroleos Mexicanos quale “Entità di Riferimento”. Di conseguenza il pagamento integrale della/e cedola/e e dei rimborsi sarà effettuato solo a condizione che non si sia verificato alcuno degli Eventi di credito (sotto descritti) in relazione all’Entità di Riferimento.

Il sottostante

Il sottostante del certificato di Leonteq è rappresentato da Petróleos Mexicanos (PEMEX), l’entità di riferimento, che è un produttore, trasportatore, raffinatore e commercializzatore di petrolio e gas naturale messicano di proprietà dello Stato. Ha un regime costituzionale individuale chiamato Empresa Productiva del Estado per lo sfruttamento delle risorse energetiche nel territorio messicano, sebbene abbia anche diverse operazioni all’estero, principalmente nel marketing, nelle operazioni finanziarie e nei servizi petroliferi periferici.

Il direttore generale del PEMEX è liberamente nominato e revocato dal Presidente della Repubblica. L’attuale direttore generale è Octavio Romero Oropeza. Le sedi centrali sono a Miguel Hidalgo, Città del Messico, e a Ciudad del Carmen, Campeche, Messico.

Leonteq Certificati Credit Linked: Struttura

Di seguito la struttura del certificato targato Leonteq:

importo di riferimento/prezzo di emissione di 1000 Eur

di 1000 Eur scadenza a 3 anni e 3 mesi

a 3 anni e 3 mesi cedole trimestrali dell’1,75% (max 7% per anno) sul valore nominale, legate agli eventi di credito

dell’1,75% (max 7% per anno) sul valore nominale, legate agli eventi di credito eventi di credito: bancarotta, mancato pagamento, ristrutturazione, moratoria

Leonteq Certificati Credit Linked: Funzionamento del Certificate

Il certificate viene emesso da Leonteq il 21/05/2024, ha data di valutazione finale/scadenza 20/06/2027 (liquidazione il 12/07/2027), è negoziato su Euro-TLX (Cert-X) ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Come detto, il certificato è di tipo Credit Linked (della categoria a Capitale Condizionatamente Protetto), e quindi legato al merito di credito dell’entità di riferimento (cioè il sottostante). Di conseguenza il rischio di credito dell’Emittente, nonché il rischio di credito dell’Entità di Riferimento (ricordiamo che il suo rating non può superare quello del Messico) sono a carico esclusivo degli investitori. Gli eventi di credito sono quelli previsti dall’ISDA e comprendono i seguenti eventi, come detto:

Bancarotta – comprende tutti i casi di insolvenza (ad esempio incapacità di assolvere a obblighi di pagamento o indebitamento eccessivo), liquidazione, composizione con i creditori e procedimenti esecutivi a carico dei beni dell’Entità di Riferimento, ad esempio in conseguenza al mancato versamento di pagamenti dovuti a fronte di obbligazioni, prestiti o altre tipologie di debito.

– comprende tutti i casi di insolvenza (ad esempio incapacità di assolvere a obblighi di pagamento o indebitamento eccessivo), liquidazione, composizione con i creditori e procedimenti esecutivi a carico dei beni dell’Entità di Riferimento, ad esempio in conseguenza al mancato versamento di pagamenti dovuti a fronte di obbligazioni, prestiti o altre tipologie di debito. Mancato Pagamento – si verifica se gli obblighi di pagamento nei confronti dei creditori, ad esempio in relazione a prestiti obbligazionari o bancari non sono rispettati, sia in caso di mora di pagamento o mancato pagamento.

– si verifica se gli obblighi di pagamento nei confronti dei creditori, ad esempio in relazione a prestiti obbligazionari o bancari non sono rispettati, sia in caso di mora di pagamento o mancato pagamento. Ristrutturazione – comprende qualsiasi forma di ristrutturazione di obbligazioni, prestiti o altro denaro preso in prestito. Comprendono una riduzione dell’importo degli interessi o del capitale, un rinvio dei termini per il pagamento degli interessi o del capitale e una modifica della graduatoria in cui i creditori recupereranno il capitale in caso di insolvenza, in ogni caso a condizione che la ristrutturazione avvenga a causa di un deterioramento delle condizioni finanziarie dell’Entità di Riferimento. Inoltre, un cambiamento nella valuta dell’obbligo di pagamento può costituire una Ristrutturazione.

– comprende qualsiasi forma di ristrutturazione di obbligazioni, prestiti o altro denaro preso in prestito. Comprendono una riduzione dell’importo degli interessi o del capitale, un rinvio dei termini per il pagamento degli interessi o del capitale e una modifica della graduatoria in cui i creditori recupereranno il capitale in caso di insolvenza, in ogni caso a condizione che la ristrutturazione avvenga a causa di un deterioramento delle condizioni finanziarie dell’Entità di Riferimento. Inoltre, un cambiamento nella valuta dell’obbligo di pagamento può costituire una Ristrutturazione. Moratoria – si verifica se un funzionario autorizzato o un’autorità governativa rifiuta la validità di un obbligo o impone una moratoria sui pagamenti e se il mancato pagamento viene attivato.

A fronte di tali rischi, gli investitori riceveranno il versamento di un premio fisso del 7% annuo, compreso nei pagamenti delle cedole trimestrali (1,75%, ossia 17,50 Euro). Salvo in caso di un Evento di Credito, la durata del prodotto è fissa e il prodotto sarà rimborsato alla Data di Rimborso.

1) Se non si è verificato un Evento di Credito, alla Data di Rimborso l’investitore riceverà il 100 per cento all’Importo di Riferimento (1000 Euro) e il pagamento della cedola al tasso annuo alla Data di Pagamento della Cedola.

2) Al verificarsi di un Evento di Credito durante il Periodo di Osservazione degli Eventi di Credito o in caso di pubblicazione di un Avviso di Evento di Credito da parte dell’Agente di Calcolo, il certificato di Leonteq verrà liquidato. In questo caso, le cedole cesseranno di maturare a partire dalla data in cui si considera verificato l’Evento di Credito (Data di determinazione dell’Evento). Inoltre, l’importo del rimborso non corrisponderà più all’Importo di Riferimento ma all’Importo di liquidazione (descritto nel KID).

Codice ISIN

CH1336245662

