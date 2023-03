Goldman Sachs Certificati: emessi 6 fixed cash collect conservativi con barriera al 35%

Fra le varie occasioni di investimento del momento eccone una di 10 Certificati Goldman Sachs Callable Cash Collect Barriera 35%.

Goldman Sachs ha emesso 6 certificati Cash Collect su azioni espresse in valute differenti, diversificando quindi la sua offerta sia in valuta (EUR, GBP e USD) che su 3 sottostanti.

Si tratta di certificati quotati e negoziati su EuroTLX con: scadenza a 36 mesi, cedole mensili incondizionate e rimborso condizionato del capitale a scadenza. Ogni certificato ha inoltre un prezzo di emissione di 100€ (uguale al valore nominale). In altre parole, si ottiene un flusso reddituale incondizionato e una protezione molto conservativa sui panieri di 3 azioni su cui si espongono i relativi certificati.

Naturalmente, l’ampio grado di protezione dato dalle barriere europee molto profonde accompagnate da premi incondizionati deve necessariamente riflettersi sul livello dei premi che i prodotti in questione offrono.

In pratica si investe quindi indirettamente nei due sottostanti, a volte positivamente correlati (= minor rischio nella correlazione di mercato e di settore). Indirettamente perché, con un impiego di denaro limitato (taglio nominale da 100 Euro), è possibile investire su azioni (che operano nello stesso settore o “mixate”) e valute differenti, dando la possibilità all’investitore di scegliere il certificato a cui più si adatta il suo stile di investimento.

Nel dettaglio.

Certificati Goldman Sachs Callable Cash Collect Barriera 35%: struttura

Barriera europea sul capitale profonda fino ad un ribasso dei sottostanti del -65%, ovvero pari al 35% del rispettivo livello iniziale

Cedole mensili incondizionate dal 0,50% al 1,05% (massimo 6,00%-12,60%)

Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

Valore nominale unitario uguale al valore di emissione di 100 euro

Certificati Goldman Sachs Callable Cash Collect Barriera 35%: funzionamento del payoff

I 10 certificati di investimento Goldman Sachs sono stati emessi il 08.03.2023 e hanno data di valutazione iniziale posta al 08.03.2023, data di valutazione finale posta al 09.03.2026 (scadenza/liquidazione 16.03.2026), sono negoziati su EuroTLX ed hanno un valore nominale di 100 euro.

Meccanismo cedolare

I certificati in questione pagano cedole incondizionate mensili (ossia a prescindere dall’andamento dei sottostanti) ma in funzione del rischio/rendimento espresso dal certificato. Senza condizioni significa che il contratto derivato, derivando il suo valore dal/dai titolo/i sottostante/i, è “blindato” per quanto riguarda il percepimento delle cedole.

Opzione call

Inoltre, dal 6° mese è presente mensilmente la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente i Certificati previo il pagamento del 100% del valore nominale. In questo caso la scadenza dei Certificati risulterebbe inferiore a 36 mesi e non sarebbero più corrisposti i premi fissi trimestrali previsti per le date successive al rimborso anticipato.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non è stato estinto anticipatamente dall’emittente, si prefigurano 2 scenari:

l’investitore riceve il nominale più l’ultima cedola incondizionata (in tutto 36 cedole) se, alla data di valutazione finale, ogni sottostante non scende sotto la barriera europea posta al 35% del rispettivo livello iniziale;

in caso contrario il Certificate rimborsa un importo proporzionale alla performance del sottostante peggiore (ossia con valore finale più basso rispetto al livello iniziale, anche detto Worst Of, WO. Se il valore del sottostante WO è < 35% il certificato rimborsa un valore < di 35 Euro), inserendo però nel computo anche le 36 cedole incondizionate.

Barriera europea

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Da notare anche la presenza dell’opzione quanto. Nonostante i titoli su cui è scritto il certificato possando essere denominato in USD o CHF, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio.

Caratteristiche

A seguire le caratteristiche dei certificati targati Goldman Sachs.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.