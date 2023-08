Goldman Sachs Certificati Digital Memory: come investire su Intesa Sanpaolo con capitale protetto al 100% e cedole al 6% annuo

Oggi presentiamo un certificato targato Goldman Sachs, a capitale totalmente protetto e scritto su Intesa Sanpaolo. Ciò significa che, qualunque sia la performance del sottostante, alla scadenza il certificato rimborserà sempre il valore nominale.

Goldman Sachs Certificati Digital Memory: struttura del certificato

A seguire la struttura del certificato a marchio Goldman Sachs:

Protezione al 100% del valore nominale

Premio annuale con effetto memoria del 6%

Trigger Cedolare pari al 100% del valore iniziale del sottostante

Valore nominale di 100 Euro

Goldman Sachs Certificati Digital Memory: funzionamento del payoff

Questo certificato è stato emesso da Goldman Sachs il 20.07.2023, ha data di valutazione finale posta al 13.07.2026 (scadenza/liquidazione 20.07.2026), è negoziato su EuroTLX e ha un valore nominale di 100 Euro.

Dal primo al terzo anno il prodotto paga un importo cedolare di 6 euro se il sottostante non scende sotto il rispettivo valore iniziale. In casa contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzzinato in memoria e pagato cumulativamente alle altre se viene rispettata la suddetta condizione

Alla scadenza si prospettano 2 possibili scenari:

se il valore finale del sottostante è pari o inferiore al 100% del relativo valore iniziale, il certificato protegge il capitale e rimborsa il valore nominale di 100 euro se il valore finale del sottostante è superiore al relativo livello iniziale, il certificato paga un importo commisurato alla performance positiva del sottostante con valore superiore rispetto al valore iniziale.

Il sottostante

Il sottostante del certificato targato Goldman Sachs è il seguente:

Intesa Sanpaolo: valore iniziale (2,492 eur)

Codice ISIN del certificato

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato targato Goldman Sachs.

