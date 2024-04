Oggi vorrei parlare di come investire su un’altra azienda interessantissima, che per una manciata di dati non può essere analizzata anche sul lunghissimo periodo, ossia dal 1991 (8192 osservazioni), nonostante l’azienda sia stata fondata nel 1923 a Chicago. Questa azienda è operante nell’industria elettronica dei connettori, in quanto produce componenti elettronici come connettori elettronici e per fibra ottica, cavi e cavi coassiali.

L’azienda è interessantissima perché, come vedremo, si tratta di un investimento a grande rendimento potenziale unito a bassa volatilità. Il titolo è interessantissimo poiché produce inoltre un soddisfacente tasso medio di crescita dei Free Cash Flows dal 2014 ad oggi, ha utili in quasi costante crescita e presenta un buon rialzo potenziale.

Informazioni quantitative sull’azione

Come investire su Amphenol (APH), fondata dagli anni ’20, e che quindi possiede informazione storica più che sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo. Ad esempio è possibile analizzare in maniera accurata i bilanci (ricavi, utili/perdite operativi, utili/perdite netti, FCF, vari ratios ecc) o la natura tecnico-quantitativa (rilevata tramite esponente di Hurst corredato da significatività statistica: se 0<H<0,5 il processo stocastico è Mean Reverting; se H=0,5 il processo è Random Walk; se 0,5<H<1 il processo è Momentum) che muove fondamentalmente il processo del prezzo del sottostante analizzato, potendo anche osservare possibili ed eventuali mutamenti di natura a seconda del periodo storico/time frame analizzato.

Sul fronte della natura stocastica il titolo è classificato come momentum su tutti e 3 i periodi analizzati ossia lungo, medio e breve periodo (4096, 2048 e 1024 rendimenti logaritmici giornalieri sui prezzi di chiusura). Qui i risultati: H_4096=0,56 con Sign. Stat.>99,68%; H_2048=0,55 e Sign. Stat>96,10%; H_1024=0,57 e Sign. Stat.>98,69%.

Sul fronte fondamentale produce sistematicamente, almeno dal 2014 ad oggi, Free Cash Flows (FCF) ed è quindi possibile, come sotto vedremo, una stima col modello dei Discounted Cash Flows (DCF). Inoltre, il titolo produce sistematicamente dividendi, anche se non troppo elevati. In ultimo, ma non per importanza, vedere la crescita degli EPS o degli utili netti nel tempo (se si clicca in alto nell’introduzione sui Free Cash Flows all’inizio ci sono anche gli utili netti, da dove si parte per risalire al FCF).

Sul lato del rischio sistematico, il β, è possibile dire questo. Sui 5 anni è a +1,08, muovendosi un po’ più che proporzionalmente rispetto al mercato. In altre parole, ciò significa che mediamente, ad +/-1% di S&P500 corrisponde un +/-1,08% di APH. A livello rolling a 1 anno invece il titolo risulta o aggressivo o in linea al mercato sul periodo analizzato; a seguire il grafico, con un valore attuale di +1,04, potendosi classificare come attualmente appena aggressivo.

Dal punto di vista delle opzioni a 30 giorni è possibile dire che, almeno dal 2014 al 2020 la volatilità implicita è sempre stata contenuta nel range 15%-30%, per poi schizzare con un outlier all’80% circa, nella pandemia, e riscendere gradualmente sul range 15%-30%. Attualmente si trova in leggera salita ma ancora contenuta nel range, a circa il 22%.

Come investire sulla tecnologia delle fibre ottiche: i rating, l’analisi grafica e spunti operativi

Ora si parla di come investire sul titolo mediante le raccomandazioni dei rating, l’analisi grafica e di spunti operativi.

Sotto l’aspetto dei rating vengono attualmente assegnati 3 BUY: uno di Zacks che misura la tendenza a produrre utili e perdite sopra/sotto le stime; uno del modello dei DCF che usa l’ultimo Free Cash Flows annuale, un tasso di crescita media annua del 15,86% dei FCF, un tasso di crescita perpetua annua del 3,50% per tener conto dell’alta inflazione ed un WACC del 9,40%, si stima un rialzo potenziale del +72,65% con un prezzo target a 1 anno del 679,63 $; uno complessivo di Market Screener che raccoglie 7 BUY, 4 ACCUMULATE, 4 HOLD e 1 solo UNDERFORM.

Dal punto di vista grafico è l’azienda è cresciuta su tutti i periodi analizzati del +39,20% nell’ultimo anno, del +141,24% a 5 anni, del +1356,96% dall’inizio del 2007 e di addirittura il +40278,57% rispetto ai prezzi di 0,28 $ di dicembre 1991 e l’attuale prezzo di mercato di 113,06 $ (al momento della scrittura dell’articolo).

Dato che il titolo è classificato come momentum è quindi consigliabile fare trading diretto sul sottostante con tecniche momentum–breakout–trend following, e quindi, ad esempio: trovare azioni che sono vicine ai massimi annuali; tramite bollinger bands e connesse compressioni di volatilità spesso prodromiche alla rottura di livelli importanti (come i massimi di un certo periodo); medie mobili semplici a 200 periodi per distinguere fra trend ribassista o rialzista di lungo periodo ecc.

Conclusioni

Questo investimento significa credere nella tecnologia delle fibre ottiche e non solo (diversifica producendo, come detto anche cavi per computer ecc), su un’azienda che ha una storia quasi centenaria e che almeno dal 1991 ad oggi è quasi sempre cresciuta, con una performance cumulata “stellare”. Date queste considerazioni, e dato che sono assegnati 3 BUY l’azienda risulta ancora potenzialmente sottovalutata rispetto al suo fair value. E’ quindi sicuramente un buon candidato sia per farci trading che per investire sullo stesso inserendolo in un portafoglio, che ancora per ottenere sempre una rendita periodica dato che elargisce sistematicamente dividendi.