Unicredit ha emesso la prima gamma di Certificati Tracker Open End legata ai titoli del lusso, che permette di prendere posizione, senza commissioni di gestione, su azioni quotate su mercati esteri altrimenti difficilmente accessibili.

In data 18 aprile 2024, sono stati emessi sul segmento SeDeX – Mtf di Borsa Italiana 4 nuovi Tracker su azioni appartenenti al settore del lusso, ossia Aston Martin Lagonda, Burberry, Ermenegildo Zegna e Prada, che vanno ad arricchire la gamma di oltre 6000 prodotti a leva, più di 1100 prodotti di investimento e numerose Obbligazioni.

I nuovi Tracker Open End Certificate permettono quindi di sfruttare una delle caratteristiche dei Certificate, cioè la possibilità di aver accesso tramite il mercato domestico a titoli quotati altrove. Per esempio, tramite questi Tracker Open End Certificate è possibile investire nell’andamento del titolo Prada in Eur senza dover accedere al mercato di Hong Kong.

Certificati Uncredit Tracker Open End: Funzionamento del Payoff

I certificati sono di tipologia Open End (della categoria a capitale non protetto) e non prevedono quindi una data di scadenza predeterminata. E’ prevista la possibilità di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente o dell’investitore secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e Prospetto di Base del prodotto.

La quotazione dei Certificate rifletterà l’andamento dell’azione sottostante, moltiplicato per il Multiplo e convertito nel valore corrispondente in Euro attraverso il tasso di cambio, senza meccanismi di protezione del capitale come sopra indicato.

A differenza di altri Tracker Certificate emessi in passato, questa emissione si caratterizza, come detto, per l’assenza di commissioni di gestione (per ulteriori informazioni sui costi si invita a consultare la documentazione) e la possibilità di ricevere un ammontare in Euro calcolato sulla base dell’importo del dividendo distribuito dall’azione sottostante. Nel caso in cui l’azione Sottostante distribuisse dividendi superiori al Livello di Pagamento del Dividendo, i Tracker Open End Certificate liquideranno un ammontare lordo in Euro calcolato sulla base dell’importo del dividendo corrisposto dal titolo Sottostante per il Fattore di retrocessione (ed il Multiplo), convertito in Euro tramite il tasso di cambio ove applicabile. In caso contrario, nessun ammontare aggiuntivo verrebbe corrisposto per tale periodo di osservazione dei dividendi.

Caratteristiche

A seguire le caratteristiche di sintesi dei certificati:

ISIN’s: DE000HD4P2Y8, DE000HD4Q643, DE000HD4Q627, DE000HD4Q635.

Cliccandovi sopra verrete rimandati alle pagine dei relativi certificati.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.