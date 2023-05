Unicredit Certificati: emessi 22 certificati Fixed Cash Collect Low Barrier su singoli sottostanti e 4 Memory Cash Collect su panieri di indici

In coerenza con la crescente domanda di soluzioni di investimento con profili di rischio conservativi, UniCredit lancia un’innovativa serie di Certificati Fixed Cash Collect Low Barrier sul mercato MTF SeDeX.

La nuova gamma di prodotti, composta da 22 Fixed Cash Collect Low Barrier, è stata progettata per rispondere alle esigenze degli investitori che cercano un equilibrio tra protezione totale del capitale e potenziale rendimento mensile. I sottostanti includono una selezione delle principali azioni italiane, europee e americane, con un orizzonte temporale fino a giugno 2025.

Unicredit Certificati Fixed Cash Collectlow Barrier

Questi prodotti non offrono possibilità di scadenza anticipata, ma possono fornire premi mensili incondizionati, variando tra lo 0,40% (4,8% annualizzato) e l’1,05% (13,65% annualizzato). Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per gli investitori orientati al “buy&hold” che vogliono mitigare il rischio legato all’andamento del sottostante.

A titolo di esempio, il prodotto su Intesa Sanpaolo (DE000HC6MQL3) paga un premio mensile fisso pari 0,55€ (6,6€ all’anno) per Certificate, e presenta una barriera a scadenza pari al 50% del valore di Intesa Sanpaolo al momento dell’emissione, pari a 1.20775 EUR. In questo momento quota leggermente sotto la pari, in un intorno di 98€.

Esempio

Caratteristiche

Unicredit Certificati Memory Cash Collect

Oltre a questa emissione, sono stati recentemente emessi quattro prodotti di tipologia Memory Cash Collect su indici, che prevedono una scadenza a due anni, una barriera a scadenza posta al 55% del valore iniziale del sottostante peggiore, premi mensili con effetto memoria e possibilità di scadenza anticipata da Novembre 2023.

Caratteristiche

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.