Unicredit Certificati: emessi 11 certificati Memory Cash Collect Low Barrier su panieri azionari (barriera 50%)

In coerenza con la crescente domanda di soluzioni di investimento che riescano ad offrire un rendimento superiore all’inflazione, mantenendo un livello di rischio conservativo, UniCredit continua ad allargare la gamma di certificati con una nuova emissione di Low Barrier Cash Collect.

Unicredit Certificati Memory Cash Collect: Funzionamento

La nuova gamma di prodotti, composta da 11 Memory Cash Collect Worst Of, è stata progettata per rispondere alle esigenze degli investitori che cercano un equilibrio tra protezione totale del capitale e potenziale rendimento mensile. I sottostanti includono una selezione delle principali azioni italiane, europee e americane, con un orizzonte temporale fino a giugno 2026, con la possibilità di scadenza anticipata a partire da Dicembre 2023.

I Certificate di questa serie consentono di ottenere premi mensili condizionati con effetto memoria, se alla Data di Osservazione mensile il Prezzo di Riferimento del Sottostante è pari o superiore al Livello Barriera, posto per quest’emissione al 50% del Valore Iniziale. I premi mensili vanno da un minimo dello 0,85% per il paniere composto da Assicurazioni Generali, Eni ed Intesa Sanpaolo, a un massimo dell’1,50% lordo per il paniere automotive composto da Ford, Stellantis e Tesla.

Alla Data di Osservazione Finale a scadenza (Giugno 2026) sono possibili due scenari: a) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa 100 EUR, oltre al premio finale e ai premi in memoria eventualmente non pagati in precedenza; b) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa un valore commisurato alla performance del sottostante peggiore del paniere (caratteristica Worst of).

Esempio

Prendiamo come esempio il Certificate DE000HC7BE02 su paniere di azioni composto da Easyjet, American Airlines e AirFrance-KLM, che prevede una barriera a scadenza del 50% e un premio mensile dell’1,35%.Nel caso in cui il Certificate non sia già scaduto anticipatamente, alla Data di Osservazione Finale, ossia il 17 Giugno 2026, se il sottostante peggiore dei tre si trovasse a un valore pari o superiore al 50% del Valore Iniziale dello stesso, il Certificato sarà rimborsato al valore nominale di 100 EUR e in aggiunta corrisponderà 1,35 EUR di premio (oltre ai premi eventualmente non pagati in precedenza). Viceversa se il sottostante peggiore dei tre perde più del 50% del Valore Iniziale e si trova sotto la Barriera posta al 50% allora il Certificato rimborserà un valore commisurato alla performance del sottostante peggiore del paniere.

ISIN’s: DE000HC7BDW9, DE000HC7BDT5, DE000HC7BE02, DE000HC7BDV1, DE000HC7BE28, DE000HC7BDZ2DZ2, DE000HC7BE10, DE000HC7BE36, DE000HC7BDU3, DE000HC7BDY5, DE000HC7BDX7