Milano, 4 settembre 2023. UniCredit è lieta di annunciare “A Scuola di Certificati: metti in pratica la teoria con il trading LIVE!”, un evento di educazione finanziaria dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire i temi legati ai prodotti finanziari a leva ed il trading direzionale e di copertura di portafogli. L’incontro che si terrà il 18 settembre 2023 a Milano, presso la TOWER HALL di UniCredit, sarà trasmesso all’intera comunità finanziaria locale in diretta streaming, e vedrà la partecipazione di specialisti di prodotto UniCredit insieme a rinomati trader ed esperti del settore.

Il workshop è strutturato per offrire una panoramica completa sugli strumenti finanziari a leva, come Turbo e Covered Warrant, con un taglio pratico e operativo. Nel dettaglio, si prevede una sessione teorica – in cui gli esperti di prodotto UniCredit presenteranno le caratteristiche tecniche dei prodotti stessi ed esperti come Pierpaolo Scandurra, fondatore di Certificati e Derivati, spiegheranno come è possibile utilizzarli per effettuare operazioni di copertura – e una sessione di Trading Live, durante la quale sarà possibile osservare in tempo reale come operano gli esperti del settore.

A moderare la giornata sarà Emerick De Narda, presentatore di Class CNBC, uno dei più conosciuti esperti di trading e di formazione nel panorama italiano.

Agenda:

14:30 – 15:00 – Accredito

15:00 – 15:15 – Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori

15:15 – 15:30 – Il nuovo modello di mercato di Borsa Italiana: cosa cambia per gli investitori?

15:30 – 16:00 – I Certificati a leva in Italia: introduzione da parte di Marco Medici e Riccardo Falcolini, UniCredit

16:00 – 16:30 – Mercati sui massimi? Come implementare una strategia di protezione di portafoglio, con Pierpaolo Scandurra, CEO di Certificati e Derivati

16:30 – 16:45 – Pausa caffè

16:45 – 19:00 – Sessione di Trading Live a cura di Nicola Para, Luca Stellato e Pietro di Lorenzo

Iscrizione

L’evento è aperto al pubblico. Saranno accomodati fisicamente solo i primi 100 iscritti, mentre tutti gli altri potranno seguirlo via streaming.

Per garantire la vostra presenza, vi invitiamo a completare l’iscrizione il prima possibile a questo indirizzo: https://www.investimenti.unicredit.it/it/onemarkets/dettagli-evento-on-location.html?event-id=20466. Per chi non potesse essere presente fisicamente, l’evento verrà trasmesso in streaming – per ricevere il link di iscrizione è sufficiente iscriversi a questo indirizzo: https://www.investimenti.unicredit.it/it/onemarkets/dettagli-evento-on-location.html?event-id=20486

Per ulteriori informazioni e dettagli su come registrarsi a questo appuntamento, vi invitiamo a visitare il sito www.investimenti.unicredit.it o a contattare il numero verde 800.01.11.22.