Carta dedicata a te edizione 2025: ultimi giorni per il primo acquisto

La carta dedicata a te 2025 deve essere utilizzata almeno una volta entro il 16 dicembre. Il non utilizzo determina la disattivazione
Mancano pochi giorni per fare il primo acquisto con la carta dedicata a te. Se la regola non è rispettata non si potrà più utilizzarla. Parliamo della misura di sostegno nota come carta dedicata a te, istituita dal Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025.

Destinatari dell’aiuto sono i nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. Il contributo è una tantum ed è pari a 500 euro. Prevista una sola carta per nucleo familiare e non una per ogni componente. Quindi, i 500 euro sono da intendersi per nucleo.

Chi ha ricevuto la carta dedicata a te 2025

Per avere il contributo 2025, come per le altre edizioni, non è stato necessario presentare alcuna domanda.

Infatti, i beneficiari della carta dedicata a te 2025 sono stati individuati dall’INPS e poi comunicati ai comuni i quali hanno informato i destinatari della possibilità del ritiro della carta presso Poste Italiane. Chi era già possessore di carte delle precedenti edizioni è stato informato di essere tra i beneficiari di una nuova ricarica su quella stessa carta.

Per formare le liste di beneficiati, l’INPS ha applicato il seguente ordine:

  • prima i nuclei con almeno tre componenti e la presenza di un minore nato entro il 31 dicembre 2011, con ordinamento dal valore ISEE più basso a salire;
  • poi, i nuclei composti da almeno tre persone con un figlio nato entro il 31 dicembre 2007, sempre in ordine crescente di ISEE;
  • in ultimo, gli altri nuclei non inferiori a tre componenti, con priorità assegnata a chi presenta un ISEE più contenuto.

Dal cibo alle bevande: cosa si può comprare

Detto ciò, chi ha la nuova carta dedicata a te o chi ha ricevuto la nuova ricarica, potrà utilizzarla esclusivamente per l’acquisto beni alimentari di prima necessità, esclusi gli alcolici, tra quelli di cui all’Allegato 1 al DL n.

131/2023. Quindi:

  • carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole;
  • pescato fresco;
  • latte e derivati;
  • uova;
  • oli di oliva e di semi;
  • pane e prodotti da forno, pasticceria e biscotti;
  • pasta;
  • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali;
  • farine;
  • ortaggi freschi e lavorati;
  • pomodori pelati e conserve di pomodoro;
  • legumi;
  • semi e frutta oleosa;
  • frutta di ogni tipo;
  • alimenti per l’infanzia (compreso il latte formulato);
  • lieviti naturali;
  • miele;
  • zuccheri;
  • cacao in polvere;
  • cioccolato;
  • acque minerali;
  • aceto di vino;
  • caffè, tè, camomilla.

Carta dedicata a te: primo e ultimo acquisto

Attenzione alle date da rispettare. E’ previsto che il primo acquisto con l’utilizzo della carta dedicata a te debba avvenire entro il 16 dicembre 2025. Se ciò non è fatto, la carta verrà disattivata e non più utilizzabile. Le risorse così liberate torneranno nella disponibilità del fondo.

Prevista anche una data fine entro cui occorre utilizzare il saldo presente sulla carta. Tale data è stabilita al 28 febbraio 2026. Se il saldo non è utilizzato, l’importo che si trova sulla carta non sarà più utilizzabile, tornando nella disponibilità del fondo.

La carta dedicata a te funziona come una qualsiasi carta PostePay.

Quindi, dotata di PIN e utilizzabile presso i negozi commerciali aderenti al circuito Matercard. E’ possibile, in qualsiasi, momento verificare il saldo disponibile attraverso qualsiasi sportello ATM.

Riassumendo

  • Carta dedicata a te è un contributo una tantum di 500 euro.
  • Destinatari individuati dall’INPS in automatico.
  • I nuclei familiari destinatari sono quelli con ISEE non superiore a 15.000 euro.
  • Non è ad personam ma per nucleo familiare.
  • Acquistabili solo beni di prima necessità.
  • Primo acquisto da farsi entro il 16 dicembre 2025; saldo spendibile fino al 28 febbraio 2026.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

