Molti sono gli italiani che vivono in affitto. E in alcune zone d’Italia i canoni di locazione delle abitazioni sono improponibili. Significa che hanno prezzi che spesso solo in pochi possono permettersi.

Il canone di affitto della casa rappresenta una delle voci di spesa più significative per le famiglie, finendo con l’incidere pesantemente sui bilanci familiari.

Ancora peggio va a chi è costretto a trasferirsi per motivi di lavoro, trovandosi a operare in luoghi dove gli affitti raggiungono prezzi da capogiro. È il caso, per esempio, di tanti addetti del settore turistico, alberghiero e ricettivo. Questi durante le stagioni lavorative, come l’attuale estate 2025, devono necessariamente trovare un alloggio vicino al posto di lavoro.

E sostenere i costi imposti dal mercato immobiliare locale.

Oggi, però, proprio per questo settore arriva una grande novità: i prezzi calmierati per gli affitti.

Canone affitto casa, novità: paghi meno se fai questo lavoro

Non tutti i lavoratori stagionali riescono a ottenere un contratto che preveda vitto e alloggio inclusi. È il caso, per esempio, dei dipendenti di hotel, villaggi e strutture simili, dove spesso è prevista una stanza anche per i lavoratori della struttura stessa.

Tuttavia, esistono anche situazioni diverse, con lavoratori che sono costretti a vivere in un’abitazione presa in affitto. Talvolta a carico del datore di lavoro, altre volte a spese proprie.

In questo contesto si inserisce il decreto intitolato “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno. Tale decreto contiene una novità rilevante proprio in tema di alloggi per i lavoratori.

Il Ministero del Turismo ha infatti previsto una norma, inserita nel decreto su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che introduce quello che è stato ribattezzato con un termine inglese: “staff housing”.

Si tratta di una misura che consente agli imprenditori di ottenere agevolazioni per costruire o ristrutturare alloggi destinati ai propri dipendenti.

Inoltre, il fondo stanziato, pari a 120 milioni di euro, di cui ben 44 milioni solo per il 2025, su un piano triennale che si estende fino al 2027, prevede anche un ulteriore utilizzo. Ovvero calmierare i prezzi degli affitti di questi alloggi nel caso in cui il canone sia a carico dei dipendenti.

Ecco cosa trapela al momento in attesa del decreto attuativo

La titolare del Ministero del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato come questa soluzione introdotta dal Governo punti a rendere più attrattivo un settore lavorativo che da anni soffre una cronica carenza di personale.

Le difficoltà nel reperire alloggi a prezzi accessibili per chi si trasferisce per motivi di lavoro sono state individuate come uno dei principali ostacoli che gli imprenditori del settore turistico incontrano nel reclutare addetti qualificati.

Sebbene si tratti di un provvedimento che riguarda specificamente il comparto del lavoro e, nello specifico, il settore turistico, esso si inserisce in un più ampio intervento messo in campo dal Governo: il cosiddetto Piano Casa.

Bisogna precisare che la misura non è ancora operativa.

Poiché – come ha dichiarato la stessa Santanchè – sarà necessario attendere il decreto attuativo, la cui pubblicazione è prevista entro un massimo di 30 giorni.

Nel decreto saranno definiti i dettagli che al momento mancano, come la durata dell’agevolazione, che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere pari a 5 anni. Oppure l’entità della riduzione del canone di affitto, che si stima sarà almeno del 30% rispetto ai prezzi medi di mercato.