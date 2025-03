Caffè in aumento, dove costa di più in Italia, prezzo per città

Gli italiani non possono rinunciare a un piacere che ormai fa parte della nostra cultura e tradizione. Di cosa stiamo parlando? Della tazzina di caffè. Che sia al mattino per colazione (cosa sbagliatissima, ma purtroppo il tempo per mangiare prima di andare a lavorare è sempre poco), o dopo pranzo, o al pomeriggio con gli amici al bar, il caffè è un must che non può mancare nelle abitudini nostrane. Eppure, i prezzi continuano ad aumentare.

Il costo del caffè al bar continua a salire in tutta Italia, con differenze significative tra le varie città. Questa bevanda, simbolo della tradizione italiana, ha subito un rincaro negli ultimi anni, influenzato da diversi fattori economici, tra cui l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e della logistica.

Le città con il caffè più caro e dove costa meno

In alcune località il costo di un espresso ha raggiunto livelli mai visti prima. Tra le città più costose spiccano Bolzano, Trento e Venezia, dove il prezzo medio supera abbondantemente l’euro e arriva anche a 1,30 o 1,40 euro nei bar del centro. Il capoluogo veneto, in particolare, si distingue per prezzi ancora più elevati nei locali turistici, con tazzine che possono superare i 2 euro. Anche Milano e Firenze registrano prezzi alti, con una media di circa 1,20-1,30 euro a tazzina. Il costo può variare notevolmente in base alla zona: nei quartieri centrali e nei locali più rinomati il prezzo sale, mentre nei bar di periferia resta più contenuto.

Se da un lato le grandi città del nord registrano rincari, nel sud Italia il prezzo del caffè è generalmente più basso.

A Napoli, Bari e Palermo è ancora possibile trovare un espresso a 0,90-1 euro, anche se in alcune zone turistiche si arriva a 1,10 o 1,20 euro. Napoli, in particolare, difende la sua tradizione di caffè a prezzo accessibile, con molti bar che mantengono tariffe competitive nonostante l’aumento generale dei costi. Altre città in cui il prezzo resta sotto la media nazionale sono Catanzaro e Campobasso, dove il costo di una tazzina si aggira ancora intorno a 0,90 euro. La differenza di prezzo tra nord e sud è un dato costante, che riflette il diverso costo della vita nelle varie regioni italiane.

Prezzi caffè, le cause dell’aumento

I rincari del caffè sono dovuti a diversi fattori. Il prezzo del caffè verde, ossia la materia prima, ha subito un incremento a livello internazionale a causa di problemi climatici nei paesi produttori e dell’aumento dei costi di trasporto. L’energia e il gas, indispensabili per la torrefazione e la preparazione della bevanda nei bar, hanno anch’essi subito un rialzo, impattando direttamente sul prezzo finale al consumatore. A questi fattori si aggiunge l’aumento generale del costo della vita, che ha spinto molti esercenti a ritoccare i listini per far fronte alle spese di gestione. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle città più turistiche, dove la domanda elevata e l’afflusso di visitatori giustificano tariffe più alte.

L’andamento dei prezzi del caffè nei prossimi mesi dipenderà dall’evoluzione dei costi delle materie prime e dell’energia. Se l’inflazione dovesse continuare a crescere, è probabile che il costo dell’espresso possa salire ulteriormente, specialmente nelle grandi città e nei locali più frequentati dai turisti. Tuttavia, alcuni esperti prevedono una stabilizzazione dei prezzi grazie alla normalizzazione del mercato energetico e alla maggiore concorrenza tra gli esercenti. In alcune località potrebbero esserci promozioni e offerte per fidelizzare la clientela e contenere i rincari. Nonostante l’aumento, il caffè resta un rito irrinunciabile per milioni di italiani, che continuano a frequentare i bar per concedersi una pausa con l’espresso, indipendentemente dal prezzo.

I punti chiave.