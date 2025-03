Bonus TARI 2025: risparmio per pochi, aumento per tutti?

Ufficialmente in vigore il bonus TARI, una misura pensata per alleviare il peso della tassa sui rifiuti alle famiglie in difficoltà economica. L’agevolazione prevede uno sconto del 25% sull’importo dovuto per i nuclei con un ISEE inferiore a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose.

Tuttavia, il meccanismo di finanziamento del beneficio solleva non poche perplessità, poiché non dispone di una copertura economica dedicata.

Il finanziamento del bonus TARI: una questione controversa

La normativa che introduce il bonus TARI non prevede risorse stanziate direttamente dallo Stato per sostenere l’agevolazione. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025, stabilisce che il beneficio sarà sostenuto attraverso una “componente perequativa”. In altre parole, l’onere della riduzione della tassa non ricadrà su un fondo pubblico, ma sarà distribuito su tutti i contribuenti.

Di fatto, il costo del bonus sarà ripartito tra tutti i cittadini e le imprese, che potrebbe comportare, paradossalmente, un aumento della tassa rifiuti per la generalità dell’utenza. Questo significa che, pur beneficiando dello sconto, anche le famiglie a basso reddito contribuirebbero indirettamente al finanziamento della misura attraverso l’incremento dell’importo dovuto.

Un beneficio atteso da anni, ma con un paradosso

L’introduzione del bonus sociale sulla TARI è il risultato di un lungo percorso normativo, avviato già nel 2019 con il Decreto Legge n. 124. Tuttavia, la mancata previsione di fondi specifici per coprirne i costi ha generato un meccanismo che potrebbe rivelarsi meno vantaggioso del previsto.

Se da un lato il provvedimento garantisce uno sconto per le famiglie con un reddito limitato, dall’altro prevederebbe un incremento della tassa per tutti i cittadini, trasformando l’agevolazione in un peso redistribuito tra la popolazione.

Questo sistema solleva interrogativi sulla reale efficacia del bonus e sull’impatto che avrà sul bilancio familiare degli stessi beneficiari.

Il ruolo di ARERA e la definizione della componente perequativa

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha il compito di definire le modalità attuative della misura bonus TARI, secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo. In particolare, l’ARERA dovrà:

stabilire il valore della componente perequativa;

aggiornare periodicamente l’importo dell’incremento della TARI;

garantire che il meccanismo rispetti il principio di proporzionalità e sia applicato uniformemente su tutto il territorio nazionale;

assicurare trasparenza nel sistema di aggiornamento della tassa.

L’Autorità avrà quattro mesi di tempo dall’entrata in vigore del DPCM per stabilire i dettagli operativi dell’aumento tariffario. Al momento, non è ancora noto l’importo esatto dell’incremento, ma è certo che sarà necessario un adeguamento per garantire la sostenibilità della misura.

L’impatto del bonus TARI su cittadini e imprese

L’introduzione della componente perequativa inciderà su tutte le categorie di utenti, sia domestici che non domestici. Questo significa che non solo le famiglie, ma anche le attività commerciali e le imprese saranno soggette all’aumento della tassa rifiuti.

Ciò potrebbe avere ripercussioni anche sui costi dei beni e servizi, poiché le attività produttive potrebbero scaricare il rincaro sulle proprie tariffe, influenzando il mercato e il potere d’acquisto dei consumatori.

Prospettive future e possibili alternative

L’attuale meccanismo di finanziamento del bonus TARI appare discutibile sotto diversi aspetti, soprattutto per l’assenza di una copertura finanziaria autonoma. Alcune alternative potrebbero essere prese in considerazione per garantire l’agevolazione senza gravare indiscriminatamente su tutti i contribuenti. Tra le possibili soluzioni vi sono:

l’istituzione di un fondo statale dedicato, che permetta di finanziare il bonus senza incidere sulla generalità dell’utenza;

un sistema di incentivi per la riduzione della produzione di rifiuti, che premi cittadini e imprese virtuose, riducendo il fabbisogno di finanziamento;

un contributo proporzionale basato sulla capacità reddituale, per garantire che il peso dell’aumento sia distribuito in modo più equo.

Senza un intervento correttivo, il rischio è che il bonus TARI si trasformi in una misura poco efficace, capace di generare più svantaggi che benefici.

Riassumendo