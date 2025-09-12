L’INPS, con il messaggio n. 124 dell’11 settembre 2025 ha pubblicato le istruzioni per la domanda di accesso al bonus psicologo 2025. Il contributo concesso a chi necessita di sostenere spese per sedute di psicoterapia presso professionisti accreditati all’iniziativa.

Il beneficio, ricordiamo, è giunto alla sua ennesima edizione. Inizialmente fu introdotto in via sperimentale, poi prorogato e infine reso strutturale.

Requisito ISEE per il bonus psicologo 2025

Il bonus psicologo 2025, come per le edizioni passate, spetta a persone fisiche che rispettano determinati requisiti anagrafici e reddituali. E’ ad personam e non per nucleo familiare.

I destinatari sono coloro che hanno ISEE del nucleo non superiore a 50.000 euro.

Inoltre è necessario che il richiedente abbia la residenza in Italia.

L’importo del contributo dipende dalla fascia ISEE in cui si ricade. In dettaglio:

con un calcolo ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

con un valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Cosa fare se l’ISEE è sbagliato?

Dunque, cosa fondamentale è che, in sede di domanda, il richiedente abbi un ISEE del nucleo familiare in corso di validità. Nel Messaggio di istruzione sulla domanda bonus psicologo (Messaggio n. 124/2025) l’INPS ha fatto sapere che nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato, stesso in sede di presentazione della richiesta, della necessità di presentare una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica) che vada a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

Per fare quanto anzidetto si hanno 15 giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda. L’INPS ricorda anche per correggere l’ISEE è possibile farlo nelle seguenti modalità:

presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Se, trascorso il tempo a disposizione, l’ISEE risulta ancora omesso o difforme, la domanda bonus psicologo sarà considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

Domanda bonus psicologo 2025: tempi e modi

La domanda bonus psicologo 2025 si presenta nel periodo compreso tra il 15 settembre 2025 e il 14 novembre 2025, con una delle seguenti modalità:

portale web dell’Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’INPS forma le graduatorie in base all’ISEE (e non solo)

Alla chiusura dello sportello, quindi, dopo il 14 novembre 2025, l’INPS formerà le graduatorie tenendo conto del valore ISEE più basso. A parità di ISEE, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Con apposito messaggio pubblicato sul proprio sito, l’INPS comunicherà il completamento delle graduatorie e ne sarà data anche comunicazione tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti (attenzione, quindi, ai recapiti indicati in sede di richiesta). Ad ogni modo, i richiedenti potranno consultare l’esito della richiesta anche seguendo la stessa procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

L’utilizzo del bonus psicologo 2025

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato. Quest’ultimo sarà quello che dovrà essere comunicato al professionista quando si utilizzerà il bonus.

A proposito di utilizzo, l’INPS fa anche sapere le tempistiche: La prima seduta deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. Altrimenti si decade dal beneficio. Il termine ultimo di utilizzo, invece, è fissato a 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti. Dopo questo termine il bonus psicologo (codice univoco) sarà annullato.

Riassumendo