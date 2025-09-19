Ricevere un aiuto sotto forma di sconto sulle bollette delle utenze domestiche è una possibilità che molti italiani hanno già sfruttato. Da una parte ci sono i bonus sociali destinati ai meno abbienti; dall’altra, agevolazioni a carattere locale, variabili da Regione a Regione.

In queste settimane ha fatto molto discutere il bonus gas della Regione Basilicata: uno sconto riservato ai residenti che, però, ora si trovano davanti alla richiesta di restituzione da parte dei fornitori. Si parla di conguagli a debito per molti cittadini e famiglie, accusati di aver ricevuto un bonus superiore a quello spettante. Bollette con importi anche molto salati — spesso oltre i 1.000 euro — stanno arrivando in queste ore a numerosi lucani, scatenando polemiche.

Ora, però, la Regione è intervenuta chiarendo cosa bisogna fare e come comportarsi di fronte a questi conguagli.

Bonus gas da restituire, ecco come funzionano i conguagli a 10 o 18 rate

Alla fine, il bonus gas della Regione Basilicata, che ha fatto tanto discutere, sembra arrivato a un punto di svolta. La Regione ha messo probabilmente la parola fine alle polemiche.

Il disciplinare della misura ha infatti generato problemi di interpretazione e applicazione tra consumatori, aziende fornitrici e regole di fruizione. Dopo aver presentato domanda, molti beneficiari hanno scoperto di aver ricevuto — inconsapevolmente — un bonus più alto del dovuto.

È importante sottolineare che non è colpa dei cittadini, i quali non hanno certo chiesto alle aziende fornitrici di applicare uno sconto diverso da quello spettante. Tuttavia, poiché lo sconto è stato erogato mese per mese durante l’anno termico 2022-2023, ora le aziende stanno inviando lettere con bollette di conguaglio da pagare in unica soluzione, spesso con importi ingenti.

Il doppio binario da usare per la riduzione della bolletta

Il pagamento del conguaglio può avvenire in unica soluzione per la fornitura di gas metano ad uso domestico, ma non è l’unica possibilità. Le aziende hanno previsto anche la rateizzazione in 10 rate, un aiuto importante per chi non può sostenere subito l’intero importo.

La Regione, tuttavia, è intervenuta andando oltre. Quasi a voler ammettere una certa responsabilità per un disciplinare poco chiaro, ha deciso di spalmare automaticamente il debito in 18 rate per chi non ha già optato per le soluzioni offerte dai fornitori. In questo modo la restituzione avverrà direttamente attraverso il bonus che continuerà ad essere riconosciuto agli aventi diritto.

Bonus gas da restituire, si aggiusta tutto automaticamente

La Giunta regionale della Basilicata, tramite il portale ufficiale, ha confermato la decisione: l’importo del conguaglio sarà automaticamente dilazionato in 18 bollette mensili, con rate coperte dal bonus gas dei mesi successivi.

Il disciplinare del Contributo Mensile Gas è stato quindi modificato: per i conguagli relativi ai consumi effettivi dell’anno termico 2022-2023, che hanno determinato un bonus inferiore rispetto a quanto erogato, si apre ora una tripla possibilità.

Il cittadino interessato può:

pagare in unica soluzione; richiedere la rateizzazione in 10 rate; non fare nulla, lasciando che la Regione attivi automaticamente la dilazione in 18 rate.

In ogni caso, è garantito che non ci saranno rischi di distacco delle forniture.