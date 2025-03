Con il via libera al decreto numero 19 del 2025 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è pienamente operativo, parte l’operazione più sconti per tutti sulle bollette di luce e gas. Il bonus bollette o bonus sociale diventa più largo come platee. Ma per chi sono queste agevolazioni adesso e perché si parla di estensione di platea?

“Buongiorno, volevo alcuni chiarimenti sul nuovo bonus sociale sulla corrente. Io ho un ISEE sotto 8.000 euro. Tanto è vero che sono anni che godo di questi bonus sulle mie bollette. Ho sentito del nuovo decreto che vale 200 euro di sconto. E mi chiedevo cosa cambia per me, nel senso che non ho ben chiaro se adesso sarà solo di 200 euro il bonus. Io in genere a conti fatti prendo un bonus maggiore. Cosa cambia per chi come me è un vecchio beneficiario del bonus? Grazie per il vostro encomiabile lavoro.”

Bonus bollette nel 2025, più sconti a tutti dal governo, ecco come

Il Governo Meloni ha confermato il decreto che allargava gli sconti sulle bollette di luce e gas a più famiglie.

Infatti è già attivo perché già pubblicato il decreto che reca “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese e agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”. Un lungo titolo, che spazia su più fronti ma che guarda soprattutto al bonus bollette. Che poi è la cosa che maggiormente interessa i cittadini e le famiglie. Soprattutto quelle escluse fino a ieri per via di un limite ISEE piuttosto stringente.

I nuovi limiti ISEE per i bonus sociali su luce, acqua e gas

Sulle utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua da anni è in funzione il bonus sociale. E chi ha un ISEE sotto la soglia prevista, gode di sconti e agevolazioni. Il limite di prima, che a dire il vero ha escluso molte famiglie non propriamente ricche dal bonus che porta a pagare meno le bollette, era fissato a 9.530 euro. Ma se la famiglia aveva almeno 4 figli a carico, ecco che il bonus era fruibile a condizione che l’ISEE non fosse più alto di 20.000 euro.

Il valore del bonus, per la luce da sempre è variabile in base alla composizione del nucleo familiare e va da 167,90 euro per 1 o 2 componenti, a 219 euro per famiglie con 3 o 4 componenti e 240,90 euro per quelle ancora più numerose. Per il gas il calcolo è meno facile da fare visto che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, alle necessità di utilizzo del gas e alla zona climatica di residenza. ​

Un nuovo bonus da 200 euro, per chi?

Adesso ecco nascere il nuovo bonus nel decreto prima citato. Che porta l’ISEE a 25.000 euro. Ed il bonus sarà sotto forma di un contributo straordinario di 200 euro per tutti coloro che hanno un ISEE sotto 25.000 euro. Per chi rientrava nel bonus sociale prima descritto, i 200 euro saranno in aggiunta al bonus già previsto.

Per gli altri sarà la prima volta che godranno di una agevolazione. E quindi otterranno i 200 euro di sconto sulle future scadenze.

Cosa cambia tra vecchi e nuovi beneficiari dei bonus sociali

Ricapitolando, una estensione del bonus sociale sulle bollette delle utenze domestiche, ma non in sostituzione del bonus sociale originale che continuerà ad essere erogato come sempre ai beneficiari. E con le soglie di prima, ovvero per chi ha ISEE fino a 9.530 euro. Per gli altri, con un valore ISEE da 9.531 euro a 25.000 euro solo uno sconto di 200 euro sulle bollette. Da sfruttare nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della novità.

Quindi, sconti più alti per chi già percepisce il bonus sociale e nuovi sconti per chi fino a ieri ne era escluso. Per il nostro lettore nessun problema quindi per il solito bonus che ha percepito da anni. Adesso per lui ci saranno 200 euro in più di sconti, in aggiunti al vecchio bonus sociale.