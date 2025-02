Bonus bollette esteso nel 2025: con ISEE a 10.000 euro sei ancora dentro?

L’esecutivo è al lavoro per potenziare il bonus sociale sulle bollette, con l’obiettivo di renderlo accessibile a un numero maggiore di famiglie. La misura, che attualmente offre un’agevolazione economica per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua, potrebbe presto subire significative modifiche, grazie a un innalzamento della soglia ISEE richiesta per beneficiarne.

A tal proposito è giunto in redazione un quesito.

Salve, nel 2024 avevo un ISEE di 7.000 euro e sono rientrato nel bonus luce e gas per l’intero anno. Il mio nucleo familiare è composto da me, mia moglie e due figli minorenni. Adesso ho rinnovato l’ISEE e nel 2025 risulta essere pari a 10.400 euro. Sono a chiedere se perdo il bonus oppure ci rientro anche per questo anno.

Verso un bonus bollette esteso

Attualmente, il bonus sociale bollette è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro.

Per i nuclei familiari numerosi, ovvero quelli con almeno quattro figli a carico, la soglia si alza fino a 20.000 euro.

Tuttavia, il Governo, con un nuovo decreto bollette, sta considerando un intervento volto ad aumentare questi limiti, permettendo a una fetta più ampia della popolazione di usufruire dello sconto sulle bollette.

Le nuove soglie ipotizzate potrebbero prevedere:

un innalzamento del limite ISEE generale a 15.000 euro;

un incremento della soglia per le famiglie numerose fino a 30.000 euro.

Come funziona oggi

Il bonus sociale sulle utenze (c.d. bonus bollette) è una misura introdotta per sostenere economicamente le famiglie in condizioni di difficoltà e coloro che versano in situazioni di disagio fisico. L’agevolazione si applica direttamente sulla bolletta dell’utente, senza la necessità di presentare una specifica richiesta.

Infatti, chi possiede un ISEE rientrante nei limiti previsti e ha una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità riceve lo sconto in automatico.

Il beneficio riguarda le utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua e l’importo dello sconto varia in base ai consumi e alla composizione del nucleo familiare.

In attesa del bonus bollette esteso

Con l’eventuale aumento delle soglie ISEE il numero di nuclei familiari aventi diritto crescerebbe sensibilmente. L’obiettivo dell’esecutivo è supportare le famiglie a basso e medio reddito, che finora sono rimaste escluse dal provvedimento a causa di limiti troppo restrittivi.

Se l’innalzamento delle soglie verrà confermato, il sostegno economico si estenderà a un bacino più ampio di famiglie, permettendo loro di affrontare con maggiore serenità i costi dell’energia. Pertanto, in base alle attuali soglie, il lettore non rientrerebbe nel bonus bollette 2025. Per contro se il governo confermerà le nuove soglie, il lettere rientrerebbe nel beneficio fiscale.