Anche bollo auto e multe finiscono nella rottamazione 2026?

Novità debiti 2026: potrebbe partire una rottamazione locale gestita da Regioni e Comuni. Includerebbe bollo auto non pagato e multe arretrate
rottamazione 2026
La Legge di bilancio 2026 potrebbe introdurre una novità importante. Secondo le prime anticipazioni, anche bollo auto e multe non pagate potrebbero rientrare in una nuova forma di rottamazione locale. Il condono non sarà automatico: la scelta di aderire o no spetta agli enti locali.

“Ho alcune multe arretrate e un vecchio bollo non pagato. Con la nuova rottamazione 2026 posso sistemare tutto pagando solo il dovuto?”

Questo articolo risponde proprio a dubbi come questo. Il lettore non ci dice da dove scrive e questo, vedremo più avanti, potrebbe cambiare la risposta. Anche se, ad oggi, non siamo in grado di dire quali Regioni accetteranno di avviare la rottamazione 2026 locale e quali no.

Sicuramente, se sarà approvata, l’Italia si troverà in situazioni diverse.

Cosa prevede la proposta

Il testo della manovra prevede che Comuni e Regioni possano attivare una definizione agevolata dei tributi locali. Tra questi potrebbero rientrare:

  • bollo auto non pagato;
  • sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Ogni ente deciderà se aderire. Le regole, quindi, potranno cambiare da territorio a territorio.

Quali debiti possono rientrare

La rottamazione riguarderebbe solo i tributi locali. Sono esclusi:

  • addizionali comunali e regionali IRPEF;
  • IRAP;
  • recuperi di aiuti di Stato;
  • importi legati a precedenti sanatorie non perfezionate;
  • casi con condanne penali o contabili.

Il bollo auto, essendo una tassa regionale, è invece potenzialmente incluso.

Vantaggi per chi aderisce

Se il proprio ente attiva la misura, il contribuente potrebbe ottenere:

  • sconto su sanzioni e interessi;
  • pagamento della sola quota originaria;
  • rateizzazione;
  • interesse massimo intorno al 4%.

Per le multe, la riduzione riguarda solo la parte economica.

Le sanzioni accessorie, come la perdita dei punti patente, restano valide.

Tabella: cosa rientra e cosa no

Tipo di debito Può rientrare? Note
Bollo auto non pagato ✔️ Sì Dipende dalla decisione delle Regioni
Multe stradali ✔️ Sì Solo parte economica
Addizionali IRPEF ❌ No Tributi statali
IRAP ❌ No Esclusa dalla misura
Recupero aiuti di Stato ❌ No Esclusione obbligatoria
Sanzioni accessorie (punti patente) ❌ No Non sanabili

Cosa deve fare il contribuente

  1. Verificare se il proprio Comune o Regione aderisce.
  2. Controllare gli importi dovuti.
  3. Valutare la convenienza economica.
  4. Monitorare le eventuali scadenze.
  5. Chiedere supporto al servizio tributi o a un professionista.

Riassumendo

  • La rottamazione 2026 potrebbe includere anche bollo auto e multe non pagate.
  • La decisione finale spetta agli enti locali.

 

