La Legge di bilancio 2026 potrebbe introdurre una novità importante. Secondo le prime anticipazioni, anche bollo auto e multe non pagate potrebbero rientrare in una nuova forma di rottamazione locale. Il condono non sarà automatico: la scelta di aderire o no spetta agli enti locali.
Anche bollo auto e multe finiscono nella rottamazione 2026?
“Ho alcune multe arretrate e un vecchio bollo non pagato. Con la nuova rottamazione 2026 posso sistemare tutto pagando solo il dovuto?”
Questo articolo risponde proprio a dubbi come questo. Il lettore non ci dice da dove scrive e questo, vedremo più avanti, potrebbe cambiare la risposta. Anche se, ad oggi, non siamo in grado di dire quali Regioni accetteranno di avviare la rottamazione 2026 locale e quali no.
Sicuramente, se sarà approvata, l’Italia si troverà in situazioni diverse.
Cosa prevede la proposta
Il testo della manovra prevede che Comuni e Regioni possano attivare una definizione agevolata dei tributi locali. Tra questi potrebbero rientrare:
- bollo auto non pagato;
- sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ogni ente deciderà se aderire. Le regole, quindi, potranno cambiare da territorio a territorio.
Quali debiti possono rientrare
La rottamazione riguarderebbe solo i tributi locali. Sono esclusi:
- addizionali comunali e regionali IRPEF;
- IRAP;
- recuperi di aiuti di Stato;
- importi legati a precedenti sanatorie non perfezionate;
- casi con condanne penali o contabili.
Il bollo auto, essendo una tassa regionale, è invece potenzialmente incluso.
Vantaggi per chi aderisce
Se il proprio ente attiva la misura, il contribuente potrebbe ottenere:
- sconto su sanzioni e interessi;
- pagamento della sola quota originaria;
- rateizzazione;
- interesse massimo intorno al 4%.
Per le multe, la riduzione riguarda solo la parte economica.
Le sanzioni accessorie, come la perdita dei punti patente, restano valide.
Tabella: cosa rientra e cosa no
|Tipo di debito
|Può rientrare?
|Note
|Bollo auto non pagato
|✔️ Sì
|Dipende dalla decisione delle Regioni
|Multe stradali
|✔️ Sì
|Solo parte economica
|Addizionali IRPEF
|❌ No
|Tributi statali
|IRAP
|❌ No
|Esclusa dalla misura
|Recupero aiuti di Stato
|❌ No
|Esclusione obbligatoria
|Sanzioni accessorie (punti patente)
|❌ No
|Non sanabili
Cosa deve fare il contribuente
- Verificare se il proprio Comune o Regione aderisce.
- Controllare gli importi dovuti.
- Valutare la convenienza economica.
- Monitorare le eventuali scadenze.
- Chiedere supporto al servizio tributi o a un professionista.
Riassumendo
- La rottamazione 2026 potrebbe includere anche bollo auto e multe non pagate.
- La decisione finale spetta agli enti locali.