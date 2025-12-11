Ormai anche il bollo auto si può pagare a rate. E non è un dettaglio da sottovalutare, considerando che si tratta di una delle tasse che pesano maggiormente sul bilancio familiare. Se poi le auto sono più d’una e di cilindrata elevata, la spesa può diventare davvero consistente. Per questo la possibilità di rateizzare il bollo rappresenta un’opportunità concreta.

Fino a poco tempo fa, infatti, il pagamento rateale del bollo non era previsto. Oggi invece è possibile e, di seguito, vedremo la procedura da seguire, in pochi clic. Una sorta di vademecum per chi ci scrive chiedendo chiarimenti, come fa il lettore del quesito riportato:

“Buonasera, avevo letto tempo fa che è possibile pagare a rate il bollo auto.

Solo che ho provato a vedere la procedura e non ci ho capito nulla. Mi potete aiutare? Ho difficoltà economiche momentanee per spese impreviste a casa. Ecco perché per la mia auto e per quella di mia moglie, il cui bollo per entrambe scadere adesso, vorrei dilazionare il pagamento.”

Bollo auto anche in 12 rate: ecco la procedura da seguire passo a passo

Pagare il bollo auto è obbligatorio. È una tassa regionale e il relativo importo va versato alla Regione di residenza. Ogni anno il bollo ha una scadenza prefissata e, finché un’auto è intestata al PRA, rimane un’imposta dovuta.

La rateizzazione rappresenta una comodità, indipendentemente dalla situazione economica del contribuente. Oggi è possibile pagare il bollo a rate attraverso Klarna, un servizio di pagamento svedese che consente di posticipare o dilazionare pagamenti. Nato per gli acquisti online, oggi è utilizzabile anche per pagare la Pubblica Amministrazione.

Tra questi pagamenti rientra anche il bollo auto. Per iniziare, occorre accedere con SPID, CIE o CNS al sito dell’Automobile Club d’Italia. Sul portale bollo.aci.it è possibile risalire all’importo da versare.

Si può procedere in due modi:

inserire il Codice Avviso PagoPA presente sulla comunicazione ricevuta;

presente sulla comunicazione ricevuta; oppure inserire semplicemente targa e Regione di residenza.

Una volta ottenuto l’importo, basta cliccare su “Paga bollo auto” e si avvia la procedura con i vari sistemi accettati: carte di credito, conto corrente, PayPal e, appunto, Klarna, che consente la rateizzazione.

Ecco come fare e come funziona la procedura

Durante il pagamento è possibile scegliere il numero di rate:

minimo 3 rate mensili , con la prima addebitata subito e le altre due nei due mesi successivi;

, con la prima addebitata subito e le altre due nei due mesi successivi; oppure piani più lunghi, da 6 o 12 rate.

Sono previsti interessi applicati alla dilazione e una commissione di 0,90 € per l’operazione.

Dopo aver selezionato Klarna, occorre registrarsi rapidamente inserendo codice fiscale, dati anagrafici e di residenza. In seguito si sceglie il metodo di pagamento: carta di debito, bancomat o carta di credito.

Una volta autorizzato il pagamento tramite il proprio istituto bancario, la Regione riceverà l’intero importo del bollo, mentre il contribuente pagherà a rate solo nei confronti di Klarna.

La ricevuta di pagamento, valida a tutti gli effetti, viene inviata immediatamente via email.

In questo modo l’obbligo verso la Pubblica Amministrazione risulta regolarmente assolto, mentre il contribuente rimane debitore solo delle rate concordate con Klarna.