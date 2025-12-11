Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Bollo auto anche in 12 rate, ecco la procedura da seguire passo a passo

Fino a 12 rate, ecco come spalmare il pagamento del bollo auto sfruttando una semplice procedura telematica.
di
4 minuti fa
2 minuti di lettura
bollo auto
Ormai anche il bollo auto si può pagare a rate. E non è un dettaglio da sottovalutare, considerando che si tratta di una delle tasse che pesano maggiormente sul bilancio familiare. Se poi le auto sono più d’una e di cilindrata elevata, la spesa può diventare davvero consistente. Per questo la possibilità di rateizzare il bollo rappresenta un’opportunità concreta.

Fino a poco tempo fa, infatti, il pagamento rateale del bollo non era previsto. Oggi invece è possibile e, di seguito, vedremo la procedura da seguire, in pochi clic. Una sorta di vademecum per chi ci scrive chiedendo chiarimenti, come fa il lettore del quesito riportato:

“Buonasera, avevo letto tempo fa che è possibile pagare a rate il bollo auto.

Solo che ho provato a vedere la procedura e non ci ho capito nulla. Mi potete aiutare? Ho difficoltà economiche momentanee per spese impreviste a casa. Ecco perché per la mia auto e per quella di mia moglie, il cui bollo per entrambe scadere adesso, vorrei dilazionare il pagamento.”

Bollo auto anche in 12 rate: ecco la procedura da seguire passo a passo

Pagare il bollo auto è obbligatorio. È una tassa regionale e il relativo importo va versato alla Regione di residenza. Ogni anno il bollo ha una scadenza prefissata e, finché un’auto è intestata al PRA, rimane un’imposta dovuta.

La rateizzazione rappresenta una comodità, indipendentemente dalla situazione economica del contribuente. Oggi è possibile pagare il bollo a rate attraverso Klarna, un servizio di pagamento svedese che consente di posticipare o dilazionare pagamenti. Nato per gli acquisti online, oggi è utilizzabile anche per pagare la Pubblica Amministrazione.

Tra questi pagamenti rientra anche il bollo auto. Per iniziare, occorre accedere con SPID, CIE o CNS al sito dell’Automobile Club d’Italia. Sul portale bollo.aci.it è possibile risalire all’importo da versare.

Si può procedere in due modi:

  • inserire il Codice Avviso PagoPA presente sulla comunicazione ricevuta;
  • oppure inserire semplicemente targa e Regione di residenza.

Una volta ottenuto l’importo, basta cliccare su “Paga bollo auto” e si avvia la procedura con i vari sistemi accettati: carte di credito, conto corrente, PayPal e, appunto, Klarna, che consente la rateizzazione.

Ecco come fare e come funziona la procedura

Durante il pagamento è possibile scegliere il numero di rate:

  • minimo 3 rate mensili, con la prima addebitata subito e le altre due nei due mesi successivi;
  • oppure piani più lunghi, da 6 o 12 rate.

Sono previsti interessi applicati alla dilazione e una commissione di 0,90 € per l’operazione.

Dopo aver selezionato Klarna, occorre registrarsi rapidamente inserendo codice fiscale, dati anagrafici e di residenza. In seguito si sceglie il metodo di pagamento: carta di debito, bancomat o carta di credito.

Una volta autorizzato il pagamento tramite il proprio istituto bancario, la Regione riceverà l’intero importo del bollo, mentre il contribuente pagherà a rate solo nei confronti di Klarna.

La ricevuta di pagamento, valida a tutti gli effetti, viene inviata immediatamente via email.

In questo modo l’obbligo verso la Pubblica Amministrazione risulta regolarmente assolto, mentre il contribuente rimane debitore solo delle rate concordate con Klarna.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

