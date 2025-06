Blocco auto diesel, Salvini non ci sta, cosa succede ora?

Nel dibattito politico italiano è tornato centrale il tema del blocco auto diesel, una questione che coinvolge milioni di automobilisti, le direttive ambientali europee e le scelte dei governi locali. Con l’avvicinarsi dell’attuazione delle restrizioni per le auto diesel Euro 5, una parte della maggioranza guidata dalla Lega ha presentato un emendamento volto a rivedere l’impatto di tali misure. Matteo Salvini si è esposto personalmente sulla questione, alimentando lo scontro istituzionale e aprendo nuovi scenari su ciò che accadrà nei prossimi mesi.

Il nodo del blocco auto diesel e la reazione della Lega

Il cosiddetto blocco auto diesel riguarda principalmente le misure adottate dalle Regioni del Nord, come Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per ridurre le emissioni di biossido di azoto nelle aree più inquinate del Paese.

Questi provvedimenti, imposti in osservanza degli accordi ambientali con l’Unione Europea, prevedono limitazioni alla circolazione delle vetture diesel più datate, a partire dalle Euro 5.

Il problema è emerso con forza dopo che alcune amministrazioni hanno annunciato restrizioni già a partire dal prossimo autunno. La prospettiva ha sollevato numerose proteste da parte di cittadini, associazioni di categoria e ambienti politici. In particolare, la Lega ha avanzato la proposta di un emendamento al decreto-legge Agricoltura, volto a modificare la normativa vigente e a concedere più margine d’azione alle Regioni nella gestione delle deroghe al blocco.

Salvini ha definito “inaccettabile” la prospettiva di penalizzare chi, negli anni scorsi, ha investito in auto considerate allora ecologiche. L’intento dell’emendamento è quello di rendere meno stringenti le misure, permettendo l’uso dei diesel Euro 5 nelle giornate con livelli di inquinamento sotto la soglia critica.

In pratica, l’emendamento mira a sospendere in via temporanea l’obbligo di blocco in determinati contesti, dando respiro sia agli automobilisti che ai territori.

La posizione del Governo e i rischi europei

Nonostante il sostegno della Lega, la proposta non trova unanime consenso all’interno della maggioranza. Il Ministero dell’Ambiente, guidato da Gilberto Pichetto Fratin, ha manifestato preoccupazione per le conseguenze di un allentamento del blocco auto diesel. Il timore principale riguarda le infrazioni europee: l’Italia ha già subito un richiamo dalla Corte di Giustizia dell’UE per il superamento dei limiti di biossido di azoto e rischia nuove procedure se non dimostra di agire efficacemente.

L’Unione Europea, infatti, vigila con attenzione sul rispetto delle direttive ambientali. L’introduzione di deroghe troppo ampie potrebbe essere letta come una violazione degli impegni sottoscritti, con il rischio di pesanti sanzioni economiche. In tale scenario, il Governo centrale è chiamato a trovare un equilibrio delicato tra le esigenze ambientali e la tutela delle categorie coinvolte.

Nel frattempo, le Regioni interessate attendono chiarimenti normativi. Alcune, come il Piemonte, hanno già elaborato piani per bloccare la circolazione delle Euro 5 nei mesi autunnali e invernali, seguendo un calendario ben definito. In assenza di modifiche legislative, questi piani entreranno in vigore regolarmente, con impatti significativi soprattutto nei centri urbani.

Cosa accade adesso? Prossimi sviluppi e scenari possibili

Il futuro del blocco auto diesel si gioca dunque su più tavoli. Il primo è quello parlamentare: l’emendamento della Lega sarà esaminato in aula e dovrà superare l’esame delle commissioni competenti. In caso di approvazione, si aprirebbe una fase transitoria in cui le Regioni potranno valutare caso per caso l’attivazione delle misure restrittive, con margini più ampi per deroghe temporanee.

Il secondo fronte è quello giuridico e amministrativo. Le istituzioni italiane dovranno relazionarsi con Bruxelles per dimostrare che eventuali allentamenti non vanificheranno gli sforzi di riduzione delle emissioni. Potrebbero essere richiesti monitoraggi più puntuali e piani di compensazione ambientale. Non è da escludere, inoltre, che il Consiglio dei Ministri possa intervenire con una nuova norma quadro che disciplini in modo uniforme le restrizioni sul territorio nazionale.

Blocco auto diesel, siamo proprio sicuri?

Gli automobilisti attendono risposte certe. Le associazioni dei consumatori hanno già espresso critiche alle misure, ritenute eccessive e penalizzanti, soprattutto in un contesto di crisi economica. Il blocco auto diesel, se confermato nella forma più rigida, potrebbe avere impatti rilevanti sulla mobilità quotidiana, sul mercato dell’usato e sulla pianificazione dei trasporti pubblici.

A oggi, quindi, la risposta alla domanda “Cosa succede ora?” è ancora in divenire. Se l’emendamento della Lega sarà approvato, ci sarà una fase di maggiore flessibilità, ma resterà necessario il confronto con le autorità europee. Se invece sarà bocciato, le Regioni procederanno con le restrizioni già previste, salvo ulteriori interventi governativi.

I punti chiave.