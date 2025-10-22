Blocco aumento età pensionabile solo per i gravosi: chi sono i tutelati dalla manovra 2026

Il governo Meloni, nella manovra di bilancio 2026, sembra voler concedere solo un contentino sul blocco dell’aumento età pensionabile previsto dal 2027. Un incremento che sarebbe il risultato naturale dell’applicazione della legge Fornero che lega l’adeguamento dell’età di uscita dal mondo del lavoro all’aspettativa di vita. Se quest’ultima aumenta, di conseguenza aumenterà anche l’età per il pensionamento.

Oggi si va in pensione di vecchiaia con 67 anni di età anagrafica, e 20 anni di contributi (in alcuni casi, comunque, per la pensione vecchiaia bastano 15 anni di anzianità contributiva, fermo restano il requisito dell’età anagrafica.

Per chi non voglia guardare al requisito anagrafico, c’è la strada della pensione anticipata ordinaria.

Qui, non serve età pensionabile ma solo requisito contributivo. Si può uscire dal mondo del lavoro con 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi (per le donne).

Età pensionabile: dal 2027 arriva l’aumento

Detto ciò, in base agli ultimi dati sull’aspettativa di vita (l’Italia è diventata più longeva), nel 2027 dovrebbe essere l’adeguamento dell’età pensionabile. Un incremento di 3 mesi. Ciò significherebbe andare in pensione di vecchiaia (fermo restando il requisito degli anni contributivi) non più a 67 anni ma a 67 anni e 3 mesi.

Ciò significherebbe anche chance di andare in pensione anticipata ordinaria, a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento di 43 anni e 1 mese di contributi (se uomini) ovvero a 42 anni e 1 mese di contributi (se donne).

Lasciar aumentare l’età pensionabile starebbe a significare conseguenze negative per lavoratori (i quali sarebbero costretti a restare a lavoro 3 mesi in più) ma positive per il bilancio dello Stato (rimandare la pensione di 3 mesi equivale ad iniziare il pagamento delle pensioni tre mesi più tardi rispetto ad oggi).

Il blocco della manovra di bilancio 2026

Il governo Meloni, nella manovra di bilancio 2026 licenziata nel Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2025, ha previsto una misura che prevede un blocco selettivo dell’aumento età pensionabile. Un aumento spalmato tra il 2027 e 2028. Un mese in più nel 2027 e 2 mesi in più nel 2028. Quindi, nel 2027, ad esempio, per andare in pensione di vecchiaia occorreranno 67 anni e 1 mese, mentre nel 2028 serviranno 67 anni e 2 mesi.

La stessa misura della manovra prevede un blocco totale, invece, per i lavoratori c.d. gravosi e usuranti. Per dette categorie, dunque, non ci sarebbe nessun incremento dell’età pensionabile. Ma di chi si tratta?

Blocco aumento età pensionabile: chi sono i gravosi

I lavori gravosi sono, ad esempio, individuabili nei seguenti, in base alla normativa in vigore per altre forme di pensionamento anticipato destinate a questi soggetti:

addetti alla concia di pelli e pellicce;

macchinisti dei treni e personale ferroviario viaggiante;

camionisti;

edili;

facchini;

infermieri e ostetriche di sala operatoria e sala parto;

maestri ed educatori di asilo nido e scuola dell’infanzia;

lavoratori agricoli;

marittimi;

siderurgici;

pescatori;

addetti all’assistenza di persone non autosufficienti;

netturbini e operatori della raccolta e smaltimento rifiuti;

addetti ai servizi di pulizia;

gruisti e conducenti di macchinari per la perforazione nelle costruzioni.

La manovra 2026 è solo agli inizi del suo iter. C’è da affrontare il percorso parlamentare. Camera e Senato sono chiamati alla discussione. Pertanto le misure contenute nel testo attuale potrebbero ancora subire modifiche fino all’approvazione definitiva e all’approdo in Gazzetta Ufficiale. La speranza è che nel frattempo si liberino risorse che permettano di allargare il perimetro del blocco dell’aumento età pensionabile.

Riassumendo